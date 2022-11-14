Без одобрения Израиля: откуда у ВСУ взялись броневики GAIA Amir

Одна из европейских стран могла передать украинской армии машины без разрешения израильского руководства, сообщает источник журналиста Барака Равида.

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В ходе освобождения Херсонской области в сети появились фото израильского броневика типа MRAP GAIA Amir. Однако их поставка осуществлялась без разрешения Иерусалима. Об этом сообщает журналист Walla News Барак Равид.

Украинские военные получили на вооружение как минимум пару броневиков израильского производства GAIA Amir. Как утверждает один высокопоставленный чиновник, Израиль не давал разрешения на передачу или продажу в ВСУ броневика. Поэтому источник Барака Давида считает, что машины могла передать одна из европейских стран, которая купила их раньше у Израиля, а сейчас самостоятельно передала их Украине.

При этом в Израиле существует экспортный контроль на вооружение. Украине или любой другой стране нельзя продавать или передавать вооружение без одобрения Минобороны.

[ + – ] Брооневик GAIA Amir в ВСУ

Бронеавтомобиль разработан компанией Gaia Automotive Industries. Он представляет собой противоминную машину с колесной формулой 4х4, которая вмещает в себя до 12 человек. Грузоподъемность машины составляет 2,4 тонны, а основой для броневика служит коммерческое шасси Ford F-550 с независимой подвеской.

Основная задача Amir — это транспортировка личного состава, эвакуация раненых и доставки грузов на передовую, а также разведывательные операции.

Напомним, в октябре ВСУ затрофеили российский броневик АМН-590951 — это одна из последних разработок российского ВПК.

Ранее ВСУ впервые уничтожили броневик "Ахмат", который оккупанты создавали специально для "спецоперации".