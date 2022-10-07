В РФ их меньше 10: украинские военные затрофеили новейший броневик оккупантов АМН (фото)

Бронемашину представили несколько месяцев назад на форуме "Армия-2022". АМН-590951 — это модернизация другого броневика на базе шасси Урал.

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Силы обороны Украины захватили редкий российский броневик АМН-590951 в ходе боев на Херсонщине. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

В ходе боев за Херсонскую область бойцы ВСУ захватили новейший броневик АМН-590951. По сути машина является модернизацией броневика "ВПК-Урал" на базе шасси Урал-5309. Впервые модернизацию показали этим летом на российском форуме "Армия-2022".

АМН-590951 получил несколько улучшений — дополнительную защиту двигателя, защищенную турель с крупнокалиберным пулеметом "Корд". В РФ заявляли, что они модернизировали "ВПК-Урал" с учетом применения машин в "вооруженных конфликтах". Машина имеет противопульную и противоосколочную защиту. Утверждается, что броневик может выдержать до 6 кг взрывчатки под днищем.

[ + – ] Салон броневика АМН

Основные характеристики АМН-590951:

полная масса — 14,5 тонн

мощность двигателя — 312 лошадиных сил

запас хода — 1000 км

максимальная скорость — 100 км/ч

количество десантников — 9 человек

Напомним, в СМИ писали, что армия РФ стала главным "поставщиком" тяжелой техники для ВСУ. Украинские военные заполучили свыше 1000 единиц техники.

Ранее ВСУ захватили российский миномет 120-мм калибра "Сани", способный вести стрельбу до 7 км.