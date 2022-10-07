В РФ их меньше 10: украинские военные затрофеили новейший броневик оккупантов АМН (фото)
Бронемашину представили несколько месяцев назад на форуме "Армия-2022". АМН-590951 — это модернизация другого броневика на базе шасси Урал.
Силы обороны Украины захватили редкий российский броневик АМН-590951 в ходе боев на Херсонщине. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.
В ходе боев за Херсонскую область бойцы ВСУ захватили новейший броневик АМН-590951. По сути машина является модернизацией броневика "ВПК-Урал" на базе шасси Урал-5309. Впервые модернизацию показали этим летом на российском форуме "Армия-2022".
АМН-590951 получил несколько улучшений — дополнительную защиту двигателя, защищенную турель с крупнокалиберным пулеметом "Корд". В РФ заявляли, что они модернизировали "ВПК-Урал" с учетом применения машин в "вооруженных конфликтах". Машина имеет противопульную и противоосколочную защиту. Утверждается, что броневик может выдержать до 6 кг взрывчатки под днищем.
Основные характеристики АМН-590951:
- полная масса — 14,5 тонн
- мощность двигателя — 312 лошадиных сил
- запас хода — 1000 км
- максимальная скорость — 100 км/ч
- количество десантников — 9 человек
Напомним, в СМИ писали, что армия РФ стала главным "поставщиком" тяжелой техники для ВСУ. Украинские военные заполучили свыше 1000 единиц техники.
Ранее ВСУ захватили российский миномет 120-мм калибра "Сани", способный вести стрельбу до 7 км.