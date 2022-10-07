У РФ їх менш як 10: українські військові затрофеїли найновіший броньовик окупантів АМН (фото)

Бронемашину презентували кілька місяців тому на форумі "Армія-2022". АМН-590951 — це модернізація іншого броньовика на базі шасі Урал.

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Сили оборони України захопили рідкісний російський броньовик АМН-590951 під час боїв на Херсонщині. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Під час боїв за Херсонську область бійці ЗСУ захопили новітній броньовик АМН-590951. По суті, машина є модернізацією броньовика "ВПК-Урал" на базі шасі Урал-5309. Вперше модернізацію показали цього літа на російському форумі "Армія-2022".

АМН-590951 отримав кілька покращень — додатковий захист двигуна, захищену турель з великокаліберним кулеметом "Корд". У РФ заявляли, що вони модернізували "ВПК-Урал" з урахуванням застосування машин у "збройних конфліктах". Машина має протипульний та протиосколочний захист. Стверджується, що броньовик може витримати до 6 кг вибухівки під днищем.

[ + – ] Салон броньовика АМН

Основні характеристики АМН-590951:

повна маса — 14,5 тонн

потужність двигуна — 312 кінських сил

запас ходу — 1000 км

максимальна швидкість — 100 км/год

кількість десантників — 9 осіб

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що армія РФ стала головним "постачальником" важкої техніки для ЗСУ. Українські військові отримали понад 1000 одиниць техніки.

Раніше ЗСУ захопили російський міномет 120-мм калібру "Сані", здатний стріляти до 7 км.