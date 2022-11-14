Без схвалення Ізраїлю: звідки у ЗСУ взялися броньовики GAIA Amir

Одна з європейських країн могла передати українській армії машини без дозволу ізраїльського керівництва, повідомляє джерело журналіста Барака Равіда.

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Під час звільнення Херсонської області у мережі з'явилися фото ізраїльського броньовика типу MRAP GAIA Amir. Проте їхнє постачання здійснювалося без дозволу Єрусалима. Про це повідомляє журналіст Walla News Барак Равід.

Українські військові отримали на озброєння щонайменше пару броньовиків ізраїльського виробництва GAIA Amir. Як стверджує один високопосадовець, Ізраїль не давав дозволу на передачу або продаж ЗСУ броньовика. Тому джерело Барака Равіда вважає, що машини могла передати одна із європейських країн, яка купила їх раніше в Ізраїлю, а зараз самостійно передала їх Україні.

Водночас в Ізраїлі існує експортний контроль на озброєння. Україні чи будь-якій іншій країні не можна продавати чи передавати озброєння без схвалення Міноборони.

[ + – ] Броньовик GAIA Amir у ЗСУ

Бронеавтомобіль розроблений компанією Gaia Automotive Industries. Він є протимінною машиною з колісною формулою 4х4, яка вміщує до 12 осіб. Вантажопідйомність машини становить 2,4 тонни, а основою для броньовика служить комерційне шасі Ford F-550 із незалежною підвіскою.

Основне завдання Amir — це транспортування особового складу, евакуація поранених та доставки вантажів на передову, а також розвідувальні операції.

Нагадаємо, у жовтні ЗСУ затрофеїли російський броньовик АМН-590951 — це одна з останніх розробок російського ВПК.

Раніше ЗСУ вперше знищили броньовик "Ахмат", який окупанти створювали спеціально для "спецоперації".