ЗСУ вперше знищили броньовик "Ахмат", створений спеціально для "спецоперації" (відео)

У процесі контрнаступу бійці знищили бронеавтомобіль, який розроблявся як машина без складної електроніки, але повністю з російських деталей.

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Українські військові вперше знищили російський броньовик "Ахмат", створений спеціально для "спецоперації". Про це повідомляє Defense Express.

Бронеавтомобіль 3-СТС був створений підприємством "Ремдизель". Виходячи з назви автори доходять висновку, що "Ахмат" призначений для загонів Кадирова, які формально входять до Росгвардії. Ймовірно, кадировців відправили для "закордонних загонів", щоб не давати піти ЗС РФ з поля бою. Проте через паніку частина з них або "заблукали", або випадково потрапили на українські передові частини.

Додамо, що вперше "Ахмат" представили на виставці "Армія-2022" у середині серпня. Машину спеціально створили для війни проти України. Стверджувалося, що машина повністю виготовлена з російських деталей і в ній немає ніякої складної електроніки.

[ + – ] "Ахмат" на виставці "Армія-2022"

Перша партія машин була поставлена кадировцям, оскільки Кадиров був першим, хто проявив інтерес до машини. Броньовик створили як дешеву версію "Тайфуна". Тому "Ахмат" має такий самий рівень захисту, але набагато дешевший і простіший в експлуатації.

Нагадаємо, в ОК "Південь" повідомили, що українські військові просунулися на 10-20 км на Херсонському напрямку. Вдалося звільнити 8 населених пунктів.

ЗСУ звільнили Давидів Брід у Херсонській області. Окупанти тікають по всьому фронту вздовж річки Інгулець.