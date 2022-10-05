ВСУ впервые уничтожили броневик "Ахмат", созданный специально для "спецоперации" (видео)

В ходе контрнаступления бойцы уничтожили бронеавтомобиль, который разрабатывался как машина без сложной электроники, но полностью из российских деталей.

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Украинские военные впервые уничтожили российский броневик "Ахмат", который создан специально для "спецоперации". Об этом сообщает Defense Express.

Бронеавтомобиль 3-СТС был создан предприятием "Ремдизель". Исходя из названия авторы приходят к выводу, что "Ахмат" предназначен для отрядов Кадырова, которые формально входят в Росгвардию. Вероятно, кадыровцев отправили для "загранотрядов", чтобы не давать уйти ВС РФ с поле боя. Однако из-за паники пасть из них либо "заблудились", либо случайно попались на украинские передовые части.

Добавим, что впервые "Ахмат" представили на выставке "Армия-2022" в середине августа. Машину специально создали для войны против Украины. Утверждалось, что машина полностью изготовлена из российских деталей и в ней нет никакой сложной электроники.

[ + – ] "Ахмат" на выставке "Армия-2022"

Первая партия машин была поставлена кадыровцам так как Кадыров был первым, кто проявил интерес к машине. Броневик создали как дешевую версию "Тайфуна". Поэтому "Ахмат" имеет такой же уровень защиты, но гораздо более дешевый и простой в эксплуатации.

Напомним, в ОК "Юг" сообщили, что украинские военные продвинулись на 10-20 км на Херсонском направлении. Удалось освоить 8 населенных пунктов.

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