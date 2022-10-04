ВСУ освободили Давыдов Брод в Херсонской области, россияне отходят к Бериславу (видео, карта)

Украинские бойцы опубликовали видео из деоккупированного села, считающегося ключевым на плацдарме. Экс-глава "Минобороны ДНР" Стрелков говорит, что россияне отошли по всему фронту реки Ингулец.

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Российские войска оставили село Давыдов Брод и отходят к Бериславу, расположенному на берегу Днепра. Освобождение населенного пункта, считающегося ключевым на этой линии фронта, в Twitter подтвердило Министерство обороны Украины.

На странице опубликовано видео с бойцами 35-й отдельной бригады морской пехоты, поднимающими флаг Украины над селом Давыдов Брод.

"Украинские морские пехотинцы уверенно продвигаются в сторону Черного моря", –– прокомментировали видео в оборонном ведомстве.

Народный депутат Украины Роман Лозинский у себя в соцсетях также опубликовал видео с украинскими защитниками.

"Давыдов Брод! Отвоеван! Здесь только что поднят наш флаг!" –– написал Лозинский.

По его словам, населенный пункт является одним из ключевых на плацдарме за рекой Ингулец по направлению к Херсону.

Россияне отступают к Бериславу и Новой Каховке

Об отступлении россиян из села Давыдов Брод у себя в Telegram-канале пишет полковник ФСБ и экс-глава "Минобороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин).

Как уточняет пророссийский боевик, ВС РФ пытаются избежать окружения, поэтому были вынуждены отойти по всему фронту реки Ингулец.

"ВС РФ отошли по всему фронту реки Ингулец восточнее ранее захваченного плацдарма противника на указанной речке", –– прокомментировал он.

[ + – ] Россияне отходят к городу Берислав и Новой Каховке.

Как написал Стрелков, россияне оставили Давыдов Брод, который являлся для них ключевым и ожесточенные бои за который российская армия вела два месяца.

"Отход продолжается", –– подчеркнул боевик.

Стрелков предполагает, что целью российского командования является создание непрерывной линии фронта, прикрывающей хотя бы Берислав и дамбу Новокаховской ГЭС.

Другие российские милитари-паблики также подтверждают, что ВСУ освободили Давыдов Брод и ряд других населенных пунктов в этом регионе –– Костырку, Веремиевку, Черешневое и Новониколаевку, Малую и Великую Александровку.

Пропагандистские блогеры считают, что отступление ВС РФ в Херсонской области связано с нехваткой личного состава, недостаточной плотностью фронта и отсутствием "активно действующих резервов для контрударов".

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что из украинского окружения в Лимане удалось выйти лишь небольшой части группировки россиян. Большая часть военнослужащих РФ были разбиты в бою или попали в плен к ВСУ.

Мусиенко также считает, что у ВСУ есть несколько сценариев для дальнейшего контрнаступления.