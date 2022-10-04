У ВСУ есть несколько сценариев для дальнейшего контрнаступления, – военный эксперт

По словам главы украинского Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, различные варианты наступления являются преимуществом Украины. Из-за этого ВС РФ вынуждены постоянно маневрировать.

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У Вооруженных сил Украины есть несколько сценариев для дальнейшего контрнаступления, что является преимуществом украинской армии. Об этом в интервью "Настоящему времени" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Отвечая на вопрос о том, какое направление он видит приоритетным для ВСУ, военный эксперт отметил, что в настоящее время события развиваются так, что сценариев может быть больше, чем два.

"Их [сценариев] несколько, как может пойти дальнейшее контрнаступление. И в этом, я думаю, и есть преимущество украинских войск, что мы видим даже на примере контрнаступления Лимана", –– прокомментировал Мусиенко.

По его словам, это заставляет российскую армию постоянно маневрировать. Эксперт подчеркивает, что таким образом ВСУ навязывает России свой собственный сценарий борьбы. При этом у ВС РФ не хватает резервов для таких операций.

"Они [российские войска] постоянно передвигаются по линии фронта, что ставит их под удар по разным позициям и, соответственно, дает возможности Вооруженным силам Украины воспользоваться ситуацией. Поэтому пускай думают, пускай перемещают войска, пускай ошибаются, пускай ломают голову и так далее", –– говорит Мусиенко.

Эксперт также отметил, что успехи ВСУ на фронте в первую очередь связаны с тем, что система подготовки и управления войсками, планирование и проведение операций в украинской армии находится на лучшем уровне, чем в российской.

Кроме того, ВС РФ сейчас не в состоянии равнозначно удерживать всю линию фронта, которая в настоящее время в районе ведения боевых действий занимает около тысячи километров на востоке и на юге.

Напомним, ВСУ продолжают освобождать села в Харьковской области. Украинские военные освободили Богуславку, Борисовскую Андреевку, Боровую, Шийковку, Изюмское, Дружелюбовку.

Ранее Фокус рассказывал о блицкриге ВСУ в Харьковской области и боях за Херсонщину.