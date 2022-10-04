Богуславка, Борисовка: ВСУ продолжают освобождать села в Харьковской области (видео)

В ходе продолжающегося контрнаступления бойцы украинская армия продолжает отодвигать фронт все восточнее от Харькова и все ближе к Луганской области.

Related video

Украинские военные продолжают контрнаступление, освобождая населенные пункты в Харьковской области. В частности, освобождено село Богуславка в Харьковской области. Об этом сообщает командир подразделения "Гонор" Сергей Филимонов.

Боец опубликовал видео из Богуславки с местными жителями, которые вышли с флагами Украины. Освобождение поселка подтверждают аналитики портала DeepState.

Помимо Богуславки, украинские военные освободили:

Борисовскую Андреевку

Боровую

Шийковку

Изюмское

Дружелюбовку

Аналитики отмечают, что после форсирования Оскола у украинских военных гораздо меньше природных препятствий. Особенности местности ставят под сомнительность продвижения до Старобельска так как из-за его географии его невыгодно удерживать.

[ + – ] Освобожденные населенные пункты

Напомним, украинское командование подтвердило освобождение Торского. Артиллерия накрывает ВС РФ в Кременной.

Также сообщалось, что ВСУ сбили редкий БПЛА "Элерон-3" с помощью антидроновой пушки EDM4S Sky Wiper.