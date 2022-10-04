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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

Богуславка, Борисовка: ВСУ продолжают освобождать села в Харьковской области (видео)

освобождение харьковщины
ВСУ продолжают освобождать Харьковскую область

В ходе продолжающегося контрнаступления бойцы украинская армия продолжает отодвигать фронт все восточнее от Харькова и все ближе к Луганской области.

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Украинские военные продолжают контрнаступление, освобождая населенные пункты в Харьковской области. В частности, освобождено село Богуславка в Харьковской области. Об этом сообщает командир подразделения "Гонор" Сергей Филимонов.

Боец опубликовал видео из Богуславки с местными жителями, которые вышли с флагами Украины. Освобождение поселка подтверждают аналитики портала DeepState.

Помимо Богуславки, украинские военные освободили:

  • Борисовскую Андреевку
  • Боровую
  • Шийковку
  • Изюмское
  • Дружелюбовку

Аналитики отмечают, что после форсирования Оскола у украинских военных гораздо меньше природных препятствий. Особенности местности ставят под сомнительность продвижения до Старобельска так как из-за его географии его невыгодно удерживать.

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Освобожденные населенные пункты

Напомним, украинское командование подтвердило освобождение Торского. Артиллерия накрывает ВС РФ в Кременной.

Также сообщалось, что ВСУ сбили редкий БПЛА "Элерон-3" с помощью антидроновой пушки EDM4S Sky Wiper.