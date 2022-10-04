Богуславка, Борисівка: ЗСУ продовжують звільняти села у Харківській області (відео)
У процесі контрнаступу українська армія продовжує відсувати фронт усе більше на схід від Харкова й усе ближче до Луганської області.
Українські військові продовжують контрнаступ, звільняючи населені пункти в Харківській області. Зокрема, звільнено село Богуславка у Харківській області. Про це повідомляє командир підрозділу "Гонор" Сергій Філімонов.
Боєць опублікував відео з Богуславки із місцевими жителями, які вийшли з прапорами України. Визволення селища підтверджують аналітики порталу DeepState.
Окрім Богуславки, українські військові звільнили:
- Борисівську Андріївку;
- Борову;
- Шийківку;
- Ізюмське;
- Дружелюбівку.
Аналітики зазначають, що після форсування Оскола в українських військових набагато менше природних перешкод. Особливості місцевості ставлять під сумнів просування до Старобільська, оскільки через його географію його невигідно утримувати.
Нагадаємо, українське командування підтвердило визволення Торського. Артилерія накриває ЗС РФ у Кремінній.
Також повідомлялося, що ЗСУ збили рідкісний БПЛА "Елерон-3" за допомогою антидронової гармати EDM4S Sky Wiper.