Богуславка, Борисівка: ЗСУ продовжують звільняти села у Харківській області (відео)

У процесі контрнаступу українська армія продовжує відсувати фронт усе більше на схід від Харкова й усе ближче до Луганської області.

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Українські військові продовжують контрнаступ, звільняючи населені пункти в Харківській області. Зокрема, звільнено село Богуславка у Харківській області. Про це повідомляє командир підрозділу "Гонор" Сергій Філімонов.

Боєць опублікував відео з Богуславки із місцевими жителями, які вийшли з прапорами України. Визволення селища підтверджують аналітики порталу DeepState.

Окрім Богуславки, українські військові звільнили:

Борисівську Андріївку;

Борову;

Шийківку;

Ізюмське;

Дружелюбівку.

Аналітики зазначають, що після форсування Оскола в українських військових набагато менше природних перешкод. Особливості місцевості ставлять під сумнів просування до Старобільська, оскільки через його географію його невигідно утримувати.

[ + – ] Звільнені населені пункти

Нагадаємо, українське командування підтвердило визволення Торського. Артилерія накриває ЗС РФ у Кремінній.

Також повідомлялося, що ЗСУ збили рідкісний БПЛА "Елерон-3" за допомогою антидронової гармати EDM4S Sky Wiper.