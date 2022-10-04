ЗСУ збили рідкісний БПЛА "Елерон-3" за допомогою антидронової гармати EDM4S Sky Wiper

Військовим вдалося захопити апарат практично неушкодженим та частково "осліпити" російські підрозділи.

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Українські військові збили російський безпілотний літальний апарат "Елерон-3" за допомогою антидронової гармати EDM4S Sky Wiper. Про це військовий аналітик Арслон Ксудосі написав у Twitter, прикріпивши фотографії захопленого безпілотника.

На знімках український військовий тримає в руках практично неушкоджений розвідувальний дрон "Елерон-3". Це розвідувальний безпілотник ближнього радіуса дії, розроблений російським підприємством "ЕНІКС", з 2012 року він перебуває на озброєнні армії РФ, використовувався в Сирії. Відомо, що "Елерон-3" може літати на висоті до 3 км півтори години без дозаправки з максимальною швидкістю 130 км/год, зв'язок з оператором підтримується на відстані до 25 км, перебуваючи далі, він здатний записувати відео в режимі офлайн.

[ + – ] Військовий дрон "Елерон" Фото: Twitter

Дрон відправляють у небо за допомогою пускової установки Т23П з гумовим джгутом, після виконання завдань він може приземлитися на парашуті. Російські військові керують "Елероном" через портативну наземну станцію Т23У. БПЛА оснащені відеокамерами з 10-кратним зумом, фотокамерою, тепловізором, модулями для навігації за допомогою ГЛОНАСС та GPS.

EDM4S Sky Wiper — це литовські антидронові рушниці, які самі ж литовці закупили та передали Україні в межах військової допомоги. Спочатку в Литві зібрали 5 млн євро на покупку турецьких дронів Bayraktar, проте виробник вирішив відправити їх ЗСУ безплатно, тому гроші витратили на інші військові технології. Закордонні волонтери назвали рушниці Orkrist, у перекладі — "Вбивця орків", 110 одиниць розподілили між 35 підрозділами української армії.

EDM4S Sky Wiper випускає компанія NT-Servise, рушниця складається з корпусу, що нагадує футуристичну гвинтівку, спрямованих антен, РЧ-модулів, акумулятора та прицілу. Вона створює спрямовані перешкоди, які глушать вихідні та вхідні сигнали, внаслідок чого дрон втрачає зв'язок з оператором, стає "сліпим" та безпорадним. Якщо БПЛА запрограмований на зворотний маршрут, то приземляється на землю, де військові можуть його захопити.

Нещодавно ЗСУ отримали українські гармати ANTIDRON KVSG-6 для боротьби з російськими БПЛА. Розробники з компанії Kvertus навчили військових у Житомирській області, як поводитися з пристроями.