У ЗСУ є кілька сценаріїв для подальшого контрнаступу, – військовий експерт

За словами голови українського Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, різні варіанти наступу є перевагою України. Через це ЗС РФ змушені постійно маневрувати.

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Збройні сили України мають кілька сценаріїв для подальшого контрнаступу, що є перевагою української армії. Про це в інтерв'ю "Настоящему времени" розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Відповідаючи на запитання про те, який напрямок він бачить пріоритетним для ЗСУ, військовий експерт зазначив, що наразі події розвиваються так, що сценаріїв може бути більше ніж два.

"Їх [сценаріїв] кілька, як може піти подальший контрнаступ. І в цьому, я думаю, і є перевага українських військ, що ми бачимо навіть на прикладі контрнаступу Лимана", — прокоментував Мусієнко.

За його словами, це змушує російську армію постійно маневрувати. Експерт наголошує, що так ЗСУ нав'язує Росії свій власний сценарій боротьби. При цьому ЗС РФ не вистачає резервів для таких операцій.

"Вони [російські війська] постійно пересуваються по лінії фронту, що ставить їх під удар по різних позиціях і, відповідно, дає можливості Збройним силам України скористатися ситуацією. Тому нехай думають, нехай переміщають війська, нехай помиляються, нехай ламають голову і так далі", — каже Мусієнко.

Експерт також зазначив, що успіхи ЗСУ на фронті насамперед пов'язані з тим, що система підготовки й управління військами, планування і проведення операцій в українській армії перебуває на кращому рівні, ніж у російській.

Крім того, ЗС РФ зараз не в змозі рівнозначно утримувати всю лінію фронту, яка нині в районі ведення бойових дій займає майже тисячу кілометрів на сході та півдні.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують звільняти села у Харківській області. Українські військові звільнили Богуславку, Борисівську Андріївку, Борову, Шийківку, Ізюмську, Дружелюбівку.

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