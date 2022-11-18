НАТО сможет поставлять в Украину оружие с передовой электроникой из Израиля: что известно

Израиль славится своими беспилотниками, оптикой, системами управления огнем, радарами и другими военными технологиями.

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Израиль разрешил странам-участницам НАТО поставлять в Украину вооружение, которое содержит израильские комплектующие. Портал "Мілітарний" назвал, что именно могут получить украинские военные, ссылаясь на данные Стокгольмского международного института исследований мира.

В Израиле производят передовую военную электронику: системы управления огнем, электрооптические комплексы, дистанционно управляемые модули, радиолокационные комплексы (радары), оптические системы наблюдения. Израильские предприятия также модернизируют старую военную техники, в том числе советской: танков Т-72, самолетов Миг-21 и МиГ-29. Вооружение у Израиля покупают страны Европы, Северной Америки, Латинской Америки, Африки, Азии.

По подсчетам исследователей, с 1985 по 2014 годы на долю Израиля приходились 60,7% всех экспортируемых беспилотников в мире. И сейчас израильские компании ежегодно поставляют за рубеж множество БПЛА, самыми известными из которых являются разведывательные Orbiter 2M и Aerostar, ударные Hermes 450 и Heron-1. Большой и заслуженной славой также пользуются израильские дроны-камикадзе IAI Harop, способные поражать цели на расстоянии до 1000 км.

Ранее писали, что Израиль решил финансировать поставку вооружений в Украину под давлением США. По информации СМИ, израильское правительство выделило из национального бюджета миллионы долларов, чтобы страны НАТО передали украинской армии современное "стратегическое оборудование".

До этого президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна уже передала Украине определенные военные технологии. По его словам, израильтяне не могут поставлять украинцам некоторые виды вооружения по стратегическим и техническим соображениям.

Появилась информация, что Украина отправила запрос Израилю на получение систем ПВО. Киев попросил предоставить 6 различных зенитно-ракетных комплексов, чтобы противостоять иранским дронам и ракетам ВС РФ.