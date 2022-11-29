США не будут вносить РФ в список стран-спонсоров терроризма, — дипломат

Такое решение, по словам постпреда США при ОБСЕ Майкла Карпентера, может навредить не только Вашингтону, но и Украине.

Related video

США не планируют вносить Россию в список стран-спонсоров терроризма. Об этом во время брифинга заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при ОБСЕ Майкл Карпентер.

По его словам, США, в отличии от стран Европейского Союза, не планируют включать Россию в список стран-спонсоров терроризма. Дипломат утверждает, что подобное решение Вашингтона может привести к негативным последствиям, в том числе для Украины.

Внесение России в список стран-спонсоров терроризма ограничит способность Белого дома оказывать гуманитарную помощь украинским гражданам, а также способствовать другим действиям, которые, по словам Карпентера, отвечают интересам Киева и Вашингтона. В этом контексте постпред США при ОБСЕ упомянул зерновую сделку, которая была согласована в ходе переговоров в Турции.

Карпентер заверил, что Белый дом продолжит наращивать санкционное давление на Россию, предоставлять военную помощь Украине и рассматривать возможности, которые позволят ужесточить режим экспортного контроля для Москвы. Такой подход, по мнению американского дипломата, будет наиболее эффективным способом поддержки Киева в условиях полномасштабной войны.

Отметим, что похожее мнение относительно признания России страной-спонсором терроризма озвучила посол США в НАТО Джулиан Смит. По ее словам, Вашингтон не будет идти на такой "неполезный" шаг, но продолжит коннцентрировать усилия на санкционной политике и экспортных ограничения в отношении Кремля.

Европейский парламент, в свою очередь, признал Россию спонсором терроризма. Антироссийскую резолюцию поддержали 494 европейских политика. В документе, который утвердил Европарламент, говорится о военных преступлениях, совершаемых солдатами ВС РФ на территории Украины.