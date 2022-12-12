"Получают мобилизационные предписания": в Беларуси начали вручать повестки медикам, – DW

По данным Фонда медицинской солидарности, количество розданных повесток неизвестно, однако их выдают даже в самых маленьких районных больницах.

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Белорусским медикам начали вручать "мобилизационные предписания". Об этом сообщает DW со ссылкой на телеграм-каналы.

После мобилизации в РФ Минобороны Беларуси также начали "проверять" данные военнообязанных. 5 декабря начались появляться сведения о том, что повестки на сборы начали вручать медработникам. Сроки проведения сборов — от 10 дней. Призываются как женщины, так и врачи с медсестрами.

Сразу несколько человек подтвердили изданию, что такие действия действительно проводятся. Как сказал один из анонимных источников, его отца вызвали в военкомат для переписи. "Спрашивали о месте работы, новых адресах, телефонах, родственниках, состоянии здоровья", — рассказал один собеседник журналистов. Другой же утверждает, что из ближайших коллег повестку вручили только ординатору.

В Фонде медицинской солидарности говорят, что точное количество розданных повесток неизвестно, однако их получают как в крупных городах, так и в самых маленьких райбольницах.

Медиков вызывают на сборы, там они получают мобилизационные предписания — это указания на случай объявления мобилизации. При этом при его получении уже не выехать за границу при мобилизации. Также проводятся курсы по военно-полевой хирургии на базе белорусской медакадемии.

В военкоматах не объясняют, зачем эти сборы. Они только утверждают, что это стандартная процедура.

"Между тем многие люди, проработавшие в медицине по 20 лет, забыли, где лежит их военный билет, а тут вдруг "стандартная процедура, давайте сверим размеры вашей обуви и противогаза", — говорит Лидия Тарасенко, координатор Фонда медсолидарности.

Она рекомендует медикам не являться на такого рода "проверки".

Напомним, по данным ISW, Беларусь вряд ли будет участвовать во вторжении в Украину. Она не принесет желаемого результата.

Ранее в ГУР заявили, что Беларусь не вступит в прямую войну с Украиной в ближайшее время.