Белорусский десант перебрасывают в сторону границы с Украиной: что известно (фото)

В Беларуси начали внезапную проверку готовности боеспособности армии. В ее рамках войска двигаются близко к украинской границе для организации маневров.

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38-я отдельная десантно-штурмовая бригада начала двигаться по трассе Р17 по направлению в сторону Украины. Об этом сообщает проект "Беларускі Гаюн".

Подразделения белорусской армии начали движение из пункта постоянной дислокации в Бресте. Движение колонны техники зафиксировано по трассе Р17 к городу Малорита в сторону агрогорода Мокраны. В составе колонны:

от 25 БТР-80

30 грузовиков МАЗ

3 буксируемых миномета 2Б23 "Нона-М1"

2 топливозаправщика

командно-штабная машина

2 машины связи

от 5 машин пограничной службы

1 машина скорой помощи

2 полевые кухни

Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук подтвердил движение техники. Он заявил, что перемещение техники проходит в рамках указа Лукашенко о внезапной проверки боеспособности армии.

[ + – ] направление движении ВС Беларуси в сторону Украины

"Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", — заявил Рогачук.

Добавим, что реки Неман и Березина не расположены у границ с Украиной.

[ + – ] Реки Неман и Березина

Ту же самую информацию предоставили и в Министерстве обороны Беларуси. Также пресс-служба опубликовала фотографии движения колонны техники.

[ + – ] БТР-80 на вооружении 38-й бригаде

Напомним, 12 декабря ВС РФ перебросили боевую технику к украинской границе в Беларуси. В районе Брестского полигона расположено не менее 24 единиц техники.

Также в Беларуси начали раздавать повестки медикам. Также им вручают мобилизационные предписания.