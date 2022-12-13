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Военный Фокус Российско-украинская война

Белорусский десант перебрасывают в сторону границы с Украиной: что известно (фото)

белорусские войска
Движение белорусского десанта

В Беларуси начали внезапную проверку готовности боеспособности армии. В ее рамках войска двигаются близко к украинской границе для организации маневров.

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38-я отдельная десантно-штурмовая бригада начала двигаться по трассе Р17 по направлению в сторону Украины. Об этом сообщает проект "Беларускі Гаюн".

Подразделения белорусской армии начали движение из пункта постоянной дислокации в Бресте. Движение колонны техники зафиксировано по трассе Р17 к городу Малорита в сторону агрогорода Мокраны. В составе колонны:

  • от 25 БТР-80
  • 30 грузовиков МАЗ
  • 3 буксируемых миномета 2Б23 "Нона-М1"
  • 2 топливозаправщика
  • командно-штабная машина
  • 2 машины связи
  • от 5 машин пограничной службы
  • 1 машина скорой помощи
  • 2 полевые кухни

Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук подтвердил движение техники. Он заявил, что перемещение техники проходит в рамках указа Лукашенко о внезапной проверки боеспособности армии.

движение белорусского движения Fullscreen
направление движении ВС Беларуси в сторону Украины

"Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", — заявил Рогачук.

Добавим, что реки Неман и Березина не расположены у границ с Украиной.

где находятся реки Беларуси Fullscreen
Реки Неман и Березина

Ту же самую информацию предоставили и в Министерстве обороны Беларуси. Также пресс-служба опубликовала фотографии движения колонны техники.

что известно о переброске десанта Fullscreen
БТР-80 на вооружении 38-й бригаде

Напомним, 12 декабря ВС РФ перебросили боевую технику к украинской границе в Беларуси. В районе Брестского полигона расположено не менее 24 единиц техники.

Также в Беларуси начали раздавать повестки медикам. Также им вручают мобилизационные предписания.