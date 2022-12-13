Белорусский десант перебрасывают в сторону границы с Украиной: что известно (фото)
В Беларуси начали внезапную проверку готовности боеспособности армии. В ее рамках войска двигаются близко к украинской границе для организации маневров.
38-я отдельная десантно-штурмовая бригада начала двигаться по трассе Р17 по направлению в сторону Украины. Об этом сообщает проект "Беларускі Гаюн".
Подразделения белорусской армии начали движение из пункта постоянной дислокации в Бресте. Движение колонны техники зафиксировано по трассе Р17 к городу Малорита в сторону агрогорода Мокраны. В составе колонны:
- от 25 БТР-80
- 30 грузовиков МАЗ
- 3 буксируемых миномета 2Б23 "Нона-М1"
- 2 топливозаправщика
- командно-штабная машина
- 2 машины связи
- от 5 машин пограничной службы
- 1 машина скорой помощи
- 2 полевые кухни
Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук подтвердил движение техники. Он заявил, что перемещение техники проходит в рамках указа Лукашенко о внезапной проверки боеспособности армии.
"Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", — заявил Рогачук.
Добавим, что реки Неман и Березина не расположены у границ с Украиной.
Ту же самую информацию предоставили и в Министерстве обороны Беларуси. Также пресс-служба опубликовала фотографии движения колонны техники.
Напомним, 12 декабря ВС РФ перебросили боевую технику к украинской границе в Беларуси. В районе Брестского полигона расположено не менее 24 единиц техники.
Также в Беларуси начали раздавать повестки медикам. Также им вручают мобилизационные предписания.