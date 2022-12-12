ВС РФ перебрасывают боевую технику к украинской границе в Беларуси, — расследователи

Не менее 24 единиц техники, включая танки, были переброшены в районе Брестского полигона, который расположен в 40 км от Украины.

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На территории Беларуси зафиксировано передвижение военной техники ВС РФ, которую перебрасывают ближе к границе с Украиной. Об этом информирует сообщество "Беларускі Гаюн".

По данным активистов, боевую технику ВС РФ массово перебрасывают в район Брестского полигона, который расположен в 40 километрах от границы с Украиной.

Передислокация, как отмечают в сообществе "Беларускі Гаюн", может осуществляться в рамках очередного этапа боевого слаживания так называемой совместной Региональной группировки войск России и Беларуси.

"Анонсировано движение колонн с военной техникой по дорогам страны и сообщается, что уже сегодня первая колонна с техникой ВС РФ выдвинулась с района полигона "Обуз-Лесновский" (Барановичский район, Брестская область) в сторону полигона "Брестский" (Брестский район, Брестская область). Ближе к границе с Украиной перемещают 24 единицы военной техники, включая 4 трала с танками Т-80, минометную батарею, машины связи, инженерную технику", — говорится в сообщении активистов.

Из-за передислокации боевой российской техники к границе с Украиной сообщество рассчитывает в ближайшие дни получать от подписчиков оперативную информацию о ситуации в Брестской области.

Через какое-то время "Беларускі Гаюн" сообщил, Россия перебросила в Беларусь еще как минимум 12 танков Т-72. Эшелон с боевой техникой был отправлен 8 декабря с железнодорожной станции "Буй" (Костромская область) и прибыл на станцию "Заслоново" (Витебская область) через два дня.

"Вблизи станции Заслоново находится полигон "Лепельский", где с октября 2022 г. размещается одна из групп солдат ВС РФ, возможно мобилизованных. Можно предположить, что переброска туда танков может означать подготовку российских танкистов на этом полигоне", — говорится в сообщении.

[ + – ] Россия перебросила в Беларусь не менее 12 танков Т-72

Отметим, что в конце ноября сообщество "Беларускі Гаюн" информировало о переброске в Беларусь российских зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2". Передислокация систем ПВО осуществлялась с помощью железной дороги.

Институт изучения войны ISW, в свою очередь, сомневается, что белорусская армия будет участвовать с подразделениями ВС РФ в сухопутном вторжении в Украину.