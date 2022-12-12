ЗС РФ перекидають бойову техніку до українського кордону у Білорусі, — розслідувачі

Щонайменше 24 одиниці техніки, включаючи танки, було перекинуто в районі Брестського полігону, який розташований за 40 км від України.

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На території Білорусі зафіксовано пересування військової техніки ЗС РФ, яку перекидають ближче до кордону з Україною. Про це інформує співтовариство "Беларускі Гаюн".

За даними активістів, бойову техніку ЗС РФ масово перекидають у район Брестського полігону, який розташований за 40 кілометрів від кордону з Україною.

Передислокація, як зазначають у спільноті "Беларускі Гаюн", може здійснюватися в межах чергового етапу бойового злагодження так званого спільного регіонального угруповання військ Росії та Білорусі.

"Анонсовано рух колон з військовою технікою дорогами країни і повідомляється, що вже сьогодні перша колона з технікою ЗС РФ висунулась з району полігону "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район, Брестська область) у бік полігону "Брестський" (Брестський район, Брестська область). Ближче до кордону з Україною переміщують 24 одиниці військової техніки, включаючи 4 трали з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв'язку, інженерну техніку", — йдеться у повідомленні активістів.

Через передислокацію бойової російської техніки до кордону з Україною спільнота розраховує найближчими днями отримувати від підписників оперативну інформацію про ситуацію в Брестській області.

Через якийсь час "Беларускі Гаюн" повідомив, що Росія перекинула в Білорусь ще як мінімум 12 танків Т-72. Ешелон із бойовою технікою було відправлено 8 грудня із залізничної станції "Буй" (Костромська область) і прибув на станцію "Заслоново" (Вітебська область) за два дні.

"Поблизу станції Заслоново знаходиться полігон "Лепельський", де з жовтня 2022 р. розміщується одна з груп солдат ЗС РФ, можливо мобілізованих. Можна припустити, що перекидання туди танків може означати підготовку російських танкістів на цьому полігоні", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Росія перекинула до Білорусі щонайменше 12 танків Т-72

Зазначимо, що наприкінці листопада співтовариство "Беларускі Гаюн" інформувало про перекидання до Білорусі російських зенітно-ракетних комплексів "Тор-М2". Передислокація систем ППО здійснювалася за допомогою залізниці.

Інститут вивчення війни ISW зі свого боку сумнівається, що білоруська армія братиме участь з підрозділами ЗС РФ у сухопутному вторгненні в Україну.