Росія перекинула системи ППО в Білорусь, — розслідувачі (відео)

Військовим ешелоном на станцію "Лісова" окупанти відправили щонайменше 15 зенітних ракетних комплексів "Тор-М2".

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Росія перекинула на територію Білорусі системи ППО й інженерну техніку. Про це повідомляє Співтовариство залізничників РБ.

За даними Telegram-каналу, з Росії в Білорусь було перекинуто щонайменше 15 ЗРК "Тор-М2" і 10 одиниць інженерної техніки.

Співтовариство поінформувало, що з Єйська (Північно-Кавказька РЗ) було відправлено військовий ешелон №961, який прибув на білоруську станцію "Лісова" (Брестське відділення БелЗД). Цим составом, за словами залізничників, здійснено перекидання систем ППО й техніки інженерного спрямування.

Telegram-спільнота також оприлюднила маршрут проходження військового ешелону з РФ у Білорусь: "Єйськ (РЗД)" — "Лісостеп" — "Лихая" — "Усмань" — "Єлець" — "Рославль-1" — "Смоленськ-Сортувальний" — "Красне-стикувальна" — "Осинівка (БЗ)" — "Орша-Центральна" — "Борисов" — "Помислище" — "Барановичі-Центральні" — "Лісова".

Відомо, що військовий ешелон прямував на територію Білорусі 4 доби. Крім того, як попереджають білоруські залізничники, це не останній потяг із вантажем такого типу, прибуття якого очікується з Росії.

[ + – ] Росія відправила в Білорусь військовий ешелон із системами ППО

Декількома днями раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що Росія відправила в Білорусь понад 200 одиниць бойової техніки, серед яких були танки, "Урали" та бойові машини піхоти. Озброєння, як припускають аналітики, може бути використане у війні проти України.

Також у західних ЗМІ з'явилася інформація, що Росія готує спецоперації під "хибним прапором" для втягування Білорусі в повномасштабну війну проти України.