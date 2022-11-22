Росія планує атаки під хибним прапором, щоб втягнути Білорусь у війну, — ЗМІ

За даними журналістів, ціль операцій, які проводять спецслужби РФ, в тому, щоб залучити Мінськ у війну і домогтися підтримки з боку жителів Білорусі. Можливі протести з боку білоруського населення не дозволяють Лукашенковому режиму безпосередньо підтримати військову агресію.

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Росія планує проведення атак по білоруській інфраструктурі, щоб втягнути Мінськ у розв'язану Путіним війну. Про це повідомляє Newsweek із посиланням на заяву української розвідки.

ГУР зазначає, що російські спецслужби намагаються провести секретні операції, щоб склалося враження, ніби це справа рук України.

Журналісти також наводять дані, опубліковані американським аналітичним центром "Інститут вивчення війни", згідно з якими спроби змусити союзника Путіна білоруського політика Олександра Лукашенка безпосередньо брати участь у війні, найімовірніше, виявляться марними.

Згідно з інформацією ГУР, ціль операцій, які проводять спецслужби РФ, в тому, щоб залучити Мінськ у війну і домогтися підтримки Кремля з боку населення Білорусі.

Білорусь використовувалася як трамплін для російського вторгнення в Україну, коли росіяни спробували провести захоплення Києва на початку активної фази війни в Україні.

Військові дослідники з ISW не вважають, що Кремль своїми диверсіями досягне розташування білорусів і підтримки участі у війні. За даними аналітиків, саме можливі протести з боку населення країни є фактором стримування і не дозволяють Лукашенку безпосередньо підтримати військову агресію країни-терориста, яку РФ визнала Парламентська асамблея НАТО.

Дослідники посилаються на жовтневі оцінки, за якими керівництву Білорусі невигідно вплутуватися у війну через те, що вижити режиму Лукашенка в такому разі буде складніше.

За оцінками Chatham House, менш як 10% населення Білорусі підтримують участь білоруських військ у війні.

Нагадаємо, що, за інформацією ЗМІ, перед самітом "Двадцятки" Путіну запропонували проєкт мирної угоди з Україною. Згідно з імовірним договором, РФ має вивести війська з окупованих територій України, зокрема Донбасу. Водночас питання власності Криму пропонується заморозити на 7 років.

Раніше Фокус розбирався в тому, як США планує заповнювати запаси зброї, що передається ЗСУ. Робиться ставка довгострокові контракти.