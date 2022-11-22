Перед самітом G20 Путіну запропонували проєкт мирної угоди з Україною, — УП

За інформацією журналістів, проєкт можливого договору передбачав, що РФ залишає окуповані території України, включно з Донбасом. Проте питання анексованого Криму пропонували заморозити на 7 років.

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Перед самітом "Великої двадцятки" (G20), який проходив 15-16 листопада на Балі, одна з країн-посередників передала президентові Росії Володимиру Путіну проєкт можливої мирної угоди на переговорах з Україною. Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на джерела в американських спецслужбах.

За інформацією журналістів, проєкт можливої угоди передбачав, що Росія залишає окуповані території України, включно з Донбасом. Проте питання анексованого Криму виноситься "за дужки". Зокрема, пропонувалося заморозити будь-які розмови щодо статусу півострова на 7 років.

Також передбачалося, що розмови про вступ України до НАТО також припиняються.

Крім того, запропонований варіант для переговорів передбачав зупинення ракетних ударів щодо української критичної інфраструктури з боку Росії. Це нібито мало засвідчити серйозність намірів Москви.

Однак після масованого ракетного удару по Україні 16 листопада під час засідання саміту запропонований документ втратив актуальність.

Нагадаємо, 19 листопада радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Захід та Росія не ведуть таємні переговори щодо питання України. За його словами, такі домовленості не могли б втілитись у життя, бо цього не допустили б українці.

17 листопада спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія завдає ударів по об'єктах інфраструктури, тому що Україна не бажає сідати за стіл переговорів. Він стверджує, що ЗС РФ нібито знищують об'єкти, які належать до українського оборонно-промислового комплексу.