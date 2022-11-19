Це питання життя: в Офісі президента заперечують таємні переговори Заходу з Росією

На думку Михайла Подоляка, українці не можуть допустити таємних домовленостей між західними країнами та Кремлем.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував чутки про секретні переговори між Заходом та Російською Федерацією. Він написав на своїй сторінці у Twitter, що Україна за жодних умов не погодилася б прийняти результати таких домовленостей.

"Будь-які конспірологічні теорії про "здачу України" чи таємні переговори Заходу з Путіним не враховую одну "маленьку деталь" — українців. Такі домовленості просто не могли б бути втілені. Україна ніколи не стане на коліна перед росіянами. Це не питання політики. Це питання життя", — підсумував радник.

Повідомлення ЗМІ про таємні переговори між Росією та США найчастіше подаються у контексті недопущення подальшої ескалації російсько-української війни. З цією метою Вашингтон підтримує контакти з оточенням Володимира Путіна, про що заявляли американські журналісти, посилаючись на офіційні особи США.

Зі свого боку у Москві відмовилися коментувати переговори з американською стороною. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав такі чутки спекуляцією, а також згадав про готовність Росії сісти за стіл переговорів з Україною.

Раніше Михайло Подоляк зазначав, що у РФ ще не дозріли до мирного діалогу з Україною. За словами радника, у Кремлі можуть змінити свою думку після того, як Збройні Сили України звільнять Донецьк чи Луганськ.

Ще Фокус писав про те, що в Офісі президента прирівнюють дипломатичне врегулювання російсько-українського конфлікту до капітуляції України. Подоляк зазначив, що Росія виявила прагнення діалогу з українською стороною лише після успішного контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, що у Кремлі назвали масовані удари по українській інфраструктурі "відповіддю на небажання вести переговори". Про це сказав Дмитро Пєсков під час однієї із пресконференцій.