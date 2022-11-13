"Після звільнення Донецька": в ОП розповіли, коли РФ піде на переговори з Україною

Михайло Подоляк розповів, що в РФ розпочався процес деморалізації, а підтримка війни у суспільстві і серед олігархів стрімко падає.

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Росія ще не дозріла до справжніх мирних переговорів з Україною як політично, так і психологічно. Однак це станеться, коли Збройні сили України звільнять Донецьк чи Луганськ. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, в РФ розпочався процес деморалізації, а підтримка війни у суспільстві та серед олігархів стрімко падає.

"Д — деморалізація. Підтримка війни в РФ швидко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: "Час закінчувати". Політично та психологічно Росія ще не дозріла для справжніх переговорів та виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська", — Написав він у Twitter.

Нагадаємо, 12 листопада голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що поновлення переговорів України та Росії може відбутися у другій половині 2023 року. За його словами, на той час у США та РФ запрацюють електоральні цикли. Після визволення Херсона переговорна позиція Москви не змінилася.

Президент Володимир Зеленський також повідомив, що готовий сісти за стіл переговорів із Росією. Однак це може статися, якщо Москва визнає свою провину та відновить справедливість.