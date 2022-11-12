Напередодні виборів у США: Арахамія назвав термін поновлення переговорів України з Росією (відео)

За словами голови парламентської фракції "Слуга народу", позиція України щодо мирних переговорів із РФ не зміниться після звільнення Херсона. Москва порушила тему діалогу з Києвом для "перезарядки".

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Відновити переговори з Росією можна у другій половині наступного року. Такий прогноз дав голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, виступаючи на єдиному телемарафоні.

Мирний діалог може відновитися, коли електоральні цикли запрацюють у РФ та Штатах.

"Це десь у другій половині наступного року, коли вже стартуватимуть і президентські перегони у США", — пояснив нардеп.

Арахамія згадав про вибори президента Росії у 2024 році, за його оцінкою, президентам США та Росії Джо Байдену та Володимиру Путіну потрібно буде "політично щось демонструвати".

[ + – ] Глава фракції скептично ставиться до військових успіхів Путіна

Глава фракції скептично ставиться до військових успіхів Путіна в Україні. На думку Арахамії, президент РФ вестиме гру на дипломатичному фронті для росіян.

Зараз влада РФ порушила тему переговорів, оскільки потребує "перезарядки", продовжив депутат.

"Вони перегрупування роблять, зі зброєю є проблеми, з боєприпасами. Їм просто потрібен час, щоб посилити свої позиції. Ми не даватимемо їм такого часу", — заявив він.

Президент України Володимир Зеленський чітко озвучив умови, за яких можна вести переговори з Росією, зазначив Арахамія у Telegram.

"Це відновлення територіальної цілісності, відшкодування всіх завданих збитків, покарання всіх військових злочинців, дійові гарантії, що це не повториться", — написав політик.

Позиція України, як сказав Арахамія, не зміниться через електоральні цикли як у союзників, так і в окупанта.

"Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли наші умови буде виконано", – зазначив нардеп.

До звільнення Херсона, як пише Арахамія, було багато розмов про переговори України з РФ та "скептичні публікації" у ЗМІ. Після успіхів ЗСУ на півдні вони втратили актуальність.

Нагадаємо, що Росія нещодавно звинувачувала керівництво України в небажанні сідати за стіл переговорів. У Кремлі не бачать змін позиції Києва щодо переговорів із Москвою, говорив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

У МЗС РФ заявляли про очікування Москви сигналів від Києва щодо повернення до переговорів. Українські представники зазначили, що Росія не може диктувати умови.

Американське видання Politico писало про можливий вплив Білого дому на позицію Зеленського щодо переговорів із Путіним. Українському лідеру, за даними журналістів, передали посил про готовність мирно закінчити війну.