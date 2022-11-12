Накануне выборов в США: Арахамия назвал срок возобновления переговоров Украины с Россией (видео)

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа", позиция Украины по мирным переговорам с РФ не изменится после освобождения Херсона. Москва подняла тему диалога с Киевом для "перезарядки".

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Возобновить переговоры с Россией можно во второй половине следующего года. Такой прогноз дал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, выступая на едином телемарафоне.

Мирный диалог может возобновиться, когда электоральные циклы заработают в РФ и в Штатах.

"Это где-то во второй половине следующего года, когда уже будут стартовать и президентские гонки в США", — объяснил нардеп.

Арахамия вспомнил о выборах президента России в 2024 году, по его оценке, президентам США и России Джо Байдену и Владимиру Путину нужно будет "политически что-то демонстрировать".

[ + – ] Глава фракции скептически относится к военным успехам Путина

Глава фракции скептически относится к военным успехам Путина в Украине. По мнению Арахамии, президент РФ будет вести игру на дипломатическом фронте для россиян.

Сейчас власти РФ подняли тему переговоров, так как нуждаются в "перезарядке", продолжил депутат.

"Они перегруппировку делают, с оружием есть проблемы, с боеприпасами. Им просто нужно время, чтобы усилить свои позиции. Мы не будем давать им такого времени", — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский четко озвучил условия, при которых можно вести переговоры с Россией, отметил Арахамия в Telegram.

"Это восстановление территориальной целостности, возмещение всех нанесенных убытков, наказание всех военных преступников, действенные гарантии, что это не повторится", — написал политик.

Позиция Украины, как сказал Арахамия, не изменится из-за электоральных циклов как у союзников, так и у оккупанта.

"Украина сядет за стол переговоров тогда, когда наши условия будут выполнены", – отметил нардеп.

До освобождения Херсона, как пишет Арахамия, было много разговоров о переговорах Украины с РФ и "скептический публикаций" в СМИ. После успехов ВСУ на юге они потеряли актуальность.

Напомним, что Россия недавно обвиняла руководство Украины в нежелании садиться за стол переговоров. В Кремле не видят изменений позиции Киева по переговорам с Москвой, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В МИД РФ заявляли об ожиданиях Москвы сигналов от Киева по возврату к переговорам. Украинские представители сказали, что Россия не может диктовать условия.

Американское издание Politico писало о возможном влиянии Белого дома на позицию Зеленского по переговорам с Путиным. Украинскому лидеру, по данным журналистов, передали посыл о готовности мирно закончить войну.