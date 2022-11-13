"После освобождения Донецка": в ОП рассказали, когда РФ пойдет на переговоры с Украиной

Михаил Подоляк рассказал, что в РФ начался процесс деморализации, а поддержка войны в обществе и среди олигархов стремительно падает.

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Россия еще не дозрела до настоящих мирных переговоров с Украиной как политически, так и психологически. Однако это произойдет, когда Вооруженные силы Украины освободят Донецк или Луганск. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, в РФ начался процесс деморализации, а поддержка войны в обществе и среди олигархов стремительно падает.

"Д – деморализация. Поддержка войны в России быстро летит ко дну. От олигарха к сапожнику формируется мысль: "Время заканчивать". Политически и психологически Россия еще не созрела для настоящих переговоров и вывода войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска", — написал он в Twitter.

Напомним, 12 ноября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что возобновления переговоров Украины и России может произойти во второй половине 2023 года. По его словам, в то время в США и РФ заработают электоральные циклы. После освобождения Херсона переговорная позиция Москвы не изменилась.

Президент Владимир Зеленский также сообщил, что готов сесть за стол переговоров с Россией. Однако это может произойти, если Москва признает свою вину и восстановит справедливость.