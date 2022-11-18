Дипломатичне врегулювання війни означає капітуляцію України, — Подоляк

На перших переговорах, за словами радника голови ОП, Кремль глузував і відкрито погрожував продовженням бойових дій, а після успішного контрнаступу ЗСУ вимагав повного припинення вогню.

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Дипломатичне врегулювання війни, яке пропонує Росія, означає капітуляцію України. Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Кремль намагається отримати унікальний досвід, коли країна, яка успішно проводить контрнаступ на фронті та має стратегічну ініціативу, підписуватиме капітуляцію.

Подоляк підкреслив, що частина західних лідерів значно змінила позицію щодо Києва з початку повномасштабного вторгнення. Ці політики розуміють, що треба надавати більше допомоги Україні, яка протистоїть Росії. Водночас, за словами радника голови ОП, є й такі західні лідери, які наполягають на мирному діалозі та дипломатичному врегулюванні з країною-агресором.

"Вони вважають, що можна прийти, порушити міжнародне право, забрати частку територій. А мирне врегулювання — це коли ти маєш військову ініціативу, звільняєш територію, але можеш прийняти капітуляцію. Трохи дивно. Чому саме за рахунок України ви пропонуєте нам дипломатичне врегулювання? Це буде унікальний досвід, коли країна, яка атакує, звільняє і контрнаступає має капітулювати", — продовжив Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

Радник голови ОП повідомив, що під час перших переговорів з РФ, які відбулися в лютому 2022 року, Україна наполягала, що поки що триває мирний діалог — на фронті має діяти тимчасове перемир'я. Разом із цим, представники Кремля, за словами Подоляка, не сприймали ініціативи Києва і відкрито говорили, що "ми стрілятимемо, вас вбиватимемо, а в цей час ви сидітимете за цим столом і підписуватимете нам капітуляцію".

Наразі, як стверджує радник голови ОП, Росія хоче відновити мирний діалог і наполягає на повному припиненні вогню.

"У цей час ви будуєте фортифікації на наших територіях, підтягуєте туди мобілізованих, тренуєте, десь ще знаходите зброю. І потім ультимативно нам говорите: "Віддайте нам назад Херсон, ми ж його вже ввели в себе в конституцію, віддайте нам усю Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Ми кажемо ні, а ви кажете, що ми не хочемо дипломатичного врегулювання. І все, й тоді починається війна. І вони будуть казати всім, ми ж запропонували мир, ми вже домовилися, ми не стріляємо, вже крилаті ракети не літають, навіть не перелетять в іншу країну, навіть уламки. А Україна хоче воювати, тому не давайте їй зброю", — підсумував Подоляк, коментуючи можливі переговори з РФ.

Декількома днями раніше президент Володимир Зеленський запропонував провести публічні переговори з Володимиром Путіним. За словами глави держави, Росія веде відкриту війну проти України, тому переговорний процес має відбуватися у такому форматі.

У Кремлі відкинули ідею Володимира Зеленського щодо проведення відкритих переговорів із Володимиром Путіним. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджував, що Москві важко уявити проведення переговорного процесу в публічному форматі.