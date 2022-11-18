Дипломатическое урегулирование войны означает капитуляцию Украины, — Подоляк

На первых переговорах, по словам советника главы ОП, Кремль насмехался и открыто угрожал продолжением боевых действий, а после успешного контрнаступления ВСУ потребовал полного прекращения огня.

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Дипломатическое урегулирование войны, которое предлагает Россия, означает капитуляцию Украины. Об этом в интервью "24 каналу" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Кремль пытается получить уникальный опыт, когда страна, которая успешно проводит контрнаступление на фронте и имеет стратегической инициативой, будет подписывать капитуляцию.

Подоляк подчеркнул, что у части западных лидеров значительно изменилась позиция в отношении Киева с начала полномасштабного вторжения. Эти политики понимают, что нужно оказывать больше помощи Украине, которая противостоит России. Вместе с этим, по словам советника главы ОП, есть и такие западные лидеры, которые настаивают на мирном диалоге и дипломатическом урегулировании со страной-агрессором.

"Они считают, что можно прийти, нарушить международное право, забрать часть территорий. А мирное урегулирование — это когда ты имеешь военную инициативу, освобождаешь территорию, но можешь принять капитуляцию. Немного удивительно. Почему именно за счет Украины вы предлагаете нам дипломатическое урегулирование? Это будет уникальный опыт, когда атакующая, освобождающая и контрнаступающая страна должна капитулировать", — продолжил Подоляк в интервью "24 каналу".

Советник главы ОП сообщил, что во время первых переговоров с РФ, которые состоялись в феврале 2022 года, Украина настаивала, что пока продолжается мирный диалог — на фронте должно действовать временное перемирие. Вместе с этим, представители Кремля, по словам Подоляка, не воспринимали инициативы Киева и открыто говорили, что "мы будем стрелять, будем вас убивать, а в это время вы будете сидеть за этим столом и подписывать нам капитуляцию".

В данный момент, как утверждает советник главы ОП, Россия хочет возобновить мирный диалог и настаивает о полном прекращении огня.

"В это время вы строите фортификации на наших территориях, подтягиваете туда мобилизованные, тренируете, где-то еще находите оружие. И потом ультимативно нам говорите: "Отдайте нам обратно Херсон, мы же его уже ввели у себя в конституцию, отдайте нам всю Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Мы говорим нет, а вы говорите, что мы не хотим дипломатического урегулирования. И все — тогда начинается война. И они будут говорить всем, мы предложили мир, мы уже договорились, мы не стреляем, уже крылатые ракеты не летают, даже не перелетят в другую страну, даже обломки. А Украина хочет воевать, потому не давайте ей оружие", — подытожил Подоляк, комментируя возможные переговоры с РФ.

Несколькими днями ранее президент Владимир Зеленский предложил провести публичные переговоры с Владимиром Путиным. По словам главы государства, Россия ведет открытую войну против Украины, поэтому переговорный процесс должен проходить в подобном формате.

В Кремле отвергли идею Владимира Зеленского о проведении открытых переговоров с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что Москве сложно представить проведение переговорного процесса в публичном формате.