Это вопрос жизни: в Офисе президента отрицают тайные переговоры Запада с Россией

По мнению Михаила Подоляка, украинцы не могут допустить тайных договоренностей между западными странами и Кремлем.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал слухи о секретных переговорах между Западом и Российской Федерацией. Он написал на своей странице в Twitter, что Украина ни при каких условиях не согласилась бы принять результаты подобных договоренностей.

"Любые конспирологические теории о "сдаче Украины" или тайных переговорах Запада с Путиным не учитываю одну "маленькую деталь" — украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены. Украина никогда не станет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни", — заключил советник.

Сообщения СМИ о тайных переговорах между Россией и США чаще всего подаются в контексте недопущения дальнейшей эскалации российско-украинской войны. С этой целью Вашингтон поддерживает контакты с окружением Владимира Путина, о чем заявляли американские журналисты, ссылаясь на официальные лица США,

В свою очередь, в Москве отказались комментировать переговоры с американской стороной. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал подобные слухи спекуляцией, а также упомянул о готовности России сесть за стол переговоров с Украиной.

Ранее Михаил Подоляк отмечал, что в РФ еще не созрели до ведения мирного диалога с Украиной. По словам советника, в Кремле могут поменять свое мнение после того, как Вооруженные силы Украины освободят Донецк или Луганск.

Еще Фокус писал о том, что в Офисе президента приравнивают дипломатическое урегулирование российско-украинского конфликта к капитуляции Украины. Подоляк отметил, что Россия выявила стремление к диалогу с украинской стороной только после успешного контрнаступления ВСУ.

Напомним, что в Кремле назвали массированные удары по украинской инфраструктуре "ответом на нежелание вести переговоры". Об этом сказал Дмитрий Песков во время одной из пресс-конференций.