Перед саммитом G20 Путину предложили проект мирного соглашения с Украиной, — УП

По информации журналистов, проект возможного договора предусматривал, что РФ покидает оккупированные территории Украины, включая Донбасс. Однако вопрос аннексированного Крыма предлагали заморозить на 7 лет.

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Перед саммитом "Большой двадцатки" (G20), который проходил 15-16 ноября на Бали, одна из стран-посредников передала президенту России Владимиру Путину проект возможного мирного соглашения на переговорах с Украиной. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в американских спецслужбах.

По информации журналистов, проект возможного соглашения предусматривал, что Россия покидает оккупированные территории Украины, включая Донбасс. Однако вопрос аннексированного Крыма выносится "за скобки". В частности, предлагалось заморозить любые разговоры о статусе полуострова на 7 лет.

Также предусматривалось, что разговоры о вступлении Украины в НАТО также приостанавливаются.

Кроме того, предложенный вариант для переговоров предусматривал остановку ракетных ударов по украинской критической инфраструктуре со стороны России. Это якобы должно было засвидетельствовать серьезность намерений Москвы.

Однако после массированного ракетного удара по Украине 16 ноября, во время заседания саммита, предложенный документ потерял актуальность.

Напомним, 19 ноября советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Запад и Россия не ведут тайные переговоры по вопросу Украины. По его словам, такие договоренности не могли бы воплотиться в жизнь, потому что этого не допустили бы украинцы.

17 ноября спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия наносит удары по объектам инфраструктуры, потому что Украина не желает садиться за стол переговоров. Он утверждает, что ВС РФ якобы уничтожают объекты, относящиеся к украинскому оборонно-промышленному комплексу.