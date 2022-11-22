Ставка на многолетние контракты: как США будет восполнять запасы оружия, передаваемого в ВСУ

Армия США планирует заключать долгосрочные контракты на поставки высокоточных боеприпасов GMLRS, производство HIMARS и другого вооружения, которое передается в ВСУ.

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Соединенные Штаты планируют восполнять свои запасы оружия так как выделяют Украине сотни тысяч боеприпасов. Об этом сообщает Defense News.

Армия США взвешивает, какие программы пополнения боеприпасов будут больше всего подходить для долгосрочных контрактов, если Конгресс одобрит решение о восполнении запасов. Пентагону могут предоставить полномочия по закупкам военного времени, что позволит использовать многолетние контракты для приобретения высокоприоритетных боеприпасов.

Среди претендентов — высокоточные ракеты GMLRS, ракеты для ЗРК Patriot и установки РСЗО HIMARS.

"Большим преимуществом многолетних контрактов является то, что вы обычно экономите много денег, стабилизируете промышленную базу и поставщиков. Однако недостатком таких контрактов является, то что у вас остается не так много гибкости из года в год", — заявил Даг Буш, начальник отдела закупок армии США.

Уже сейчас Минобороны США заключило контракт с Lockheed Martin на 521 млн долларов, чтобы пополнить запасы ракет GMLR. А сам оборонный гигант наращивает производство HIMARS до 96 единиц в год. Сейчас мощности позволяют производить только 60 машин.

Также Штаты объявили о планах закупить для Украины 18 HIMARS, которые будут изготавливать в ближайшие годы.

Напомним, в Пентагоне назвали NASAMS самыми эффективными комплексами в борьбе с российскими ракетами.