Помогают действия ВСУ: в США наращивают производство HIMARS до 96 единиц в год

Из-за войны в Украине, а также эффективного применения HIMARS украинскими военными, Lockheed Martin наблюдает повышение спроса на РСЗО.

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Американский оборонный гигант Lockheed Martin инвестирует 65 млн долларов для ускорения работы подрядчиков по производству M142 HIMARS. Об этом сообщает Breaking Defense.

Гендиректор компании Джим Тайклет заявил, что Lockheed Martin наращивает производство РСЗО с 60 до 96 единиц в год. В скором времени ожидается повышенный спрос на американские РСЗО.

Уже сейчас Lockheed модернизируют предприятие в штате Арканзас, а также обучают сотрудников для работы сразу с несколькими высокотехнологичными линиями.

Для наращивания производства уже инвестировано 65 млн долларов для ускорения цепочки поставок. Эти средства вернет Пентагон. Летом армия США сделала запрос с требованием нарастить производство M142 HIMARS до 96 в год в течении 6 лет.

Повышенный спрос на реактивную артиллерию связан с войной в Украине. Она увеличила потребности как пусковых установок, так и ракет к ним, которые также производит Lockheed Martin. Интерес повышается как со стороны ВСУ, так и других стран, которые увидели возможности HIMARS в полномасштабной войне.

Напомним, Lockheed Martin запланировали испытания ракеты PrSM с дальностью стрельбы до 1000 км.

Ранее в СМИ писали, что HIMARS изменили не только вторжение РФ в Украину, но и современную войну.