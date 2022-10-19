Допомагають дії ЗСУ: у США нарощують виробництво HIMARS до 96 одиниць на рік

Через війну в Україні, а також ефективне застосування HIMARS українськими військовими, Lockheed Martin спостерігає підвищення попиту на РСЗВ.

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Американський оборонний гігант Lockheed Martin інвестує 65 млн доларів для прискорення роботи підрядників з виробництва M142 HIMARS. Про це повідомляє Breaking Defense.

Гендиректор компанії Джим Тайклет заявив, що Lockheed Martin нарощує виробництво РСЗВ з 60 до 96 одиниць на рік. Незабаром очікується підвищений попит на американські РСЗВ.

Вже зараз Lockheed модернізують підприємство у штаті Арканзас, а також навчають співробітників для роботи одразу з кількома високотехнологічними лініями.

Для нарощування виробництва вже інвестовано 65 млн доларів для прискорення ланцюжка поставок. Ці кошти поверне Пентагон. Влітку армія США зробила запит із вимогою наростити виробництво M142 HIMARS до 96 на рік протягом 6 років.

Підвищений попит на реактивну артилерію пов'язаний із війною в Україні. Вона збільшила потреби як пускових установок, так і ракет до них, які також виробляє Lockheed Martin. Інтерес підвищується як з боку ЗСУ, так і з інших країн, які побачили можливості HIMARS у повномасштабній війні.

Нагадаємо, Lockheed Martin запланували випробування ракети PrSM з дальністю стрілянини до 1000 км.

Раніше у ЗМІ писали, що HIMARS змінили не лише вторгнення РФ в Україну, а й сучасну війну.