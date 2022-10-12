У США проведуть випробування нової ракети для HIMARS із дальністю стрільби до 1 000 км

Розробники PrSM планують три ітерації, що поступово розширять можливості боєприпасу. Буде доданий варіант із суббоєприпасами, з багаторежимною головкою самонаведення і низкою інших.

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Lockheed Martin планує провести випробування нової високоточної ракети PrSM у другій половині 2023 року. Її дальність збільшать до 1 000 км. Про це повідомляє Janes.

Додаткові льотні випробування проведуть у другій половині 2023 року. Того ж року ракету PrSM доведуть до готовності серійного виробництва.

Наразі оборонний гігант виробляє ракети PrSM Increment 1 із дальністю понад 500 км. У наступному році на ракету очікує три випробувальні запуски для демонстрації можливостей. Уже зараз Lockheed Martin планує створити Increment 2, 3 та 4. Друга ітерація ракети отримає багаторежимну головку самонаведення, яка розробляється з армійськими лабораторіями. Її випробуватимуть у період із березня по травень 2023 року.

Версія PrSM Increment 3 буде зосереджена на додаванні інтелектуальних суббоєприпасів і можливості ураження безлічі цілей ними. І вже Increment 4 буде версією із дальністю ураження до 1 000 км. Віцепрезидент Lockheed Martin із тактичних ракет Паул Гартлі заявив, що незабаром вони запропонують ракети американської армії. У районі жовтня очікується відповідь від Пентагону.

Додамо, що ракета PrSM розробляється для заміни ATACMS. Їх можна буде запускати як із M270, так і з HIMARS. Основні цілі для PrSM:

системи ППО;

ракетні установки ворога;

центри командування та управління;

район концентрації військ.

Нагадаємо, наприкінці вересня армія США замовила партію ракет PrSM для подальших випробувань. Також у Штатах випробували далекобійну версію ракети GMLRS. Їхня максимальна дальність складе 150 км замість 84.