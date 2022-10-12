В США проведут испытания новой ракеты для HIMARS с дальностью стрельбы до 1000 км

Разработчики PrSM планируют три итерации, которые постепенно расширят возможности боеприпаса. Будет добавлен вариант с суббоеприпасами, с многорежимный головкой самонаведения и ряд других.

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Lockheed Martin планирует провести испытания новой высокоточной ракеты PrSM во второй половине 2023 года. Ее дальность повысят до 1000 км. Об этом сообщает Janes.

Дополнительные летные испытания проведут во второй половине 2023 года. В том же году ракету PrSM доведут до готовности серийного производства.

Сейчас оборонный гигант производит ракеты PrSM Increment 1 с дальностью свыше 500 км. В следующем году ракету ожидает три испытательных запуска для демонстрации возможностей. Уже сейчас Lockheed Martin планирует создать Increment 2, 3 и 4. Вторая итерация ракеты получит многорежимную головку самонаведения, которая разрабатывается с армейскими лабораториями. Ее испытают в период с марта по май 2023 года.

Версия PrSM Increment 3 будет сосредоточена на добавлении интеллектуальных суббоеприпасов и возможности поражения множества целей ими. И уже Increment 4 будет версией с дальностью поражения до 1000 км. Вице-президент Lockheed Martin по тактическим ракетам Паул Хартли заявил, что в скором времени они предложат ракеты американской армии. В районе октября ожидается ответ от Пентагона.

Добавим, ракета PrSM разрабатывается для замены ATACMS. Их можно будет запускать как с M270, так и с HIMARS. Основные цели для PrSM:

системы ПВО

ракетные установки врага

центры командования и управления

район концентрации войск

Напомним, в конце сентября армия США заказала партию ракет PrSM для дальнейших испытаний. Также в Штатах испытали дальнобойную версию ракеты GMLRS. Их максимальная дальность составит 150 км вместо 84.