Ставка на багаторічні контракти: як США заповнюватиме запаси зброї, що передається у ЗСУ

Армія США планує укладати довгострокові контракти на постачання високоточних боєприпасів GMLRS, виробництво HIMARS та іншого озброєння, що передається у ЗСУ.

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Сполучені Штати планують заповнювати свої запаси зброї, оскільки виділяють Україні сотні тисяч боєприпасів. Про це повідомляє Defense News.

Армія США зважує, які програми поповнення боєприпасів найбільше підходитимуть для довгострокових контрактів, якщо Конгрес схвалить рішення про поповнення запасів. Пентагону можуть надати повноваження щодо закупівлі воєнного часу, що дозволить використовувати багаторічні контракти для придбання високопріоритетних боєприпасів.

Серед претендентів — високоточні ракети GMLRS, ракети для ЗРК Patriot та установки РСЗВ HIMARS.

"Великою перевагою багаторічних контрактів є те, що ви зазвичай економите багато грошей, стабілізуєте промислову базу та постачальників. Однак недоліком таких контрактів є те, що у вас залишається не так багато гнучкості з року в рік", — заявив Даг Буш, начальник відділу закупівель армії США.

Уже зараз Міноборони США уклало контракт із Lockheed Martin на 521 млн доларів, щоб поповнити запаси ракет GMLR. А сам оборонний гігант нарощує виробництво HIMARS до 96 одиниць на рік. Нині потужності дозволяють виробляти лише 60 машин.

Також Штати оголосили про плани закупити для України 18 HIMARS, які виготовлятимуть найближчими роками.

Нагадаємо, у Пентагоні назвали NASAMS найефективнішими комплексами у боротьбі з російськими ракетами.