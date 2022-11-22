Россия планирует атаки под ложным флагом, чтобы втянуть Беларусь в войну, — СМИ

По данным журналистов, цель проводимых спецслужбами РФ операций в том, чтобы вовлечь Минск в войну и добиться поддержки со стороны жителей Беларуси. Возможные протесты со стороны белорусского населения не позволяют режиму Лукашенко непосредственно поддержать военную агрессию.

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Россия планирует проведение атак в отношении белорусской инфраструктуры, чтобы втянуть Минск в развязанную Путиным войну. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на заявление украинской разведки.

ГУР отмечает, что российские спецслужбы пытаются провести секретные операции, чтобы сложилось впечатление будто это дело рук Украины.

Журналисты также приводят данные, опубликованные американским аналитическим центром "Институт изучения войны", согласно которым, попытки заставить союзника Путина белорусского политика Александра Лукашенко непосредственно участвовать в войне, вероятнее всего, окажутся напрасными.

Согласно информации ГУР, цель проводимых спецслужбами РФ операций в том, чтобы вовлечь Минск в войну и добиться поддержки Кремля со стороны населения Беларуси.

Беларусь использовалась как трамплин для российского вторжения в Украину, когда россияне попытались провести неудавшийся захват Киева в начале активной фазы войны в Украине.

Военные исследователи из ISW не считают, что Кремль своими диверсиями добьется расположения белорусов и поддержки участия в войне. По данным аналитиков, именно возможные протесты со стороны населения страны служит сдерживающим фактором и не позволяют Лукашенко непосредственно поддержать военную агрессию страны-террориста, каковой РФ признала Парламентская ассамблея НАТО.

Исследователи ссылаются на октябрьские оценки, по которым, руководству Беларуси невыгодно ввязываться в войну из-за того, что выжить режиму Лукашенко таком случае будет сложнее.

По оценкам Chatham House, менее 10% населении Беларуси поддерживают участие белорусских войск в войне.

Напомним, что, согласно информации СМИ, перед саммитом "Двадцатки" Путину предложили проект мирного соглашения с Украиной. Согласно предполагаемому договору, РФ должна вывести войска из оккупированных территорий Украины, в том числе Донбасса. Вместе с тем, вопрос принадлежности Крыма предлагается заморозить на 7 лет.

Ранее Фокус разбирался в том, как США планирует восполнять запасы оружия, которое передается ВСУ. Делается ставка на долгосрочные контракты.