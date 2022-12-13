У Білорусі розпочалася раптова перевірка боєздатності регулярних військ (фото)

Після розпорядження президента зафіксовано переміщення колони військової техніки у напрямку кордону з Україною.

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У Білорусі за розпорядженням президента Олександра Лукашенка розпочалася позапланова перевірка бойової готовності армії. Про це інформує пресслужба Міністерства оборони країни-агресора.

У відомстві підтверджують, що в Білорусі стартувала "раптова" перевірка боєздатності ЗС РБ.

"Заходи матимуть комплексний характер, військам варто в найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їх інженерне обладнання, організувати охорону й оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман і Березина", — йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі.

Міністерство також повідомляє, що в межах перевірки заплановано пересування військової техніки й особового складу. Крім того, тимчасово буде обмежено пересування цивільного транспорту на окремих дорогах.

Моніторингова спільнота "Беларускі Гаюн" інформує про те, що після розпорядження президента Олександра Лукашенка перші підрозділи ЗС РБ висунулися з місць постійної дислокації.

За даними розслідувачів, колона техніки 38-ї окремої десантно-штурмової бригади рухається по трасі Р17 до міста Малорита, яке розташоване біля кордону з Україною.

"У складі колони: не менше 25 БТР-80, майже 30 вантажівок МАЗ з особовим складом і майном, 3 буксировані автомобілем МЗКТ "Волат" 120-мм міномета 2Б23 "Нона-М1", 2 паливозаправники, командно-штабна машина Р-1, 2 машини зв'язку, не менше 5 машин прикордонної служби РБ, машина швидкої допомоги та 2 польові кухні. Переміщення 38 ОДШБР підтверджує і місцева влада", — йдеться у повідомленні.

Днем раніше моніторингова спільнота "Беларускі Гаюн" повідомляла про перекидання військової техніки Білорусі до кордону з Україною. Не менше 24 одиниць техніки, враховуючи танки, було передислоковано в районі Брестського полігону, який розташований за 40 км від українського кордону.

Інститут вивчення війни ISW, зі свого боку, сумнівається, що армія Білорусі братиме участь у сухопутному вторгненні в Україну.