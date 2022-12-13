В Беларуси началась внезапная проверка боеспособности регулярных войск (фото)

После распоряжения президента зафиксировано перемещение колонны военной техника в направлении границы с Украиной.

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В Беларуси по распоряжению президента Александра Лукашенко началась внеплановая проверка боевой готовности армии. Об этом информирует https://t.me/modmilby/20635 пресс-служба Министерства обороны страны-агрессора.

В ведомстве подтверждают, что в Беларуси стартовала "внезапная" проверка боеготовности ВС РБ.

"Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", — говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

Министерство также сообщает, что в рамках проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава. Кроме этого, временно будет ограничено передвижение гражданского транспорта на отдельных дорогах.

Мониторинговое сообщество "Беларускі Гаюн" информиркет, что после распоряжения президента Александра Лукашенко первые подразделения ВС РБ выдвинулись из мест постоянной дислокации.

По данным расследователей, колонна техники 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады движется по трассе Р17 к городу Малорита, который расположен возле границы с Украиной.

"В составе колонны: не менее 25 БТР-80, около 30 грузовиков МАЗ с личным составом и имуществом, 3 буксируемых автомобилем МЗКТ "Волат" 120-мм миномета 2Б23 "Нона-М1", 2 топливозаправщика, командно-штабная машина Р-145БМ, 2 машины связи, не менее 5 машин пограничной службы РБ, машина скорой помощи и 2 полевые кухни. Перемещения 38 ОДШБР подтверждают и местные власти", — говорится в сообщении.

Днем ранее мониторинговое сообщество "Беларускі Гаюн" сообщало о переброске военной техники Беларуси к границе с Украиной. Не менее 24 единиц техники, включая танки, были передислоцированы в районе Брестского полигона, который расположен в 40 км от украинской границы.

Институт изучения войны ISW, в свою очередь, сомневается, что армия Беларуси будет участвовать в сухопутном вторжении в Украину.