Готовятся к наступлению: Кулеба рассказал, когда РФ снова может ударить по Украине

По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, о подготовке к большому наступлению РФ косвенно может свидетельствовать подготовка новых призовников.

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Вооруженные силы Российской Федерации могут предпринять попытку масштабного прорыва линии фронта в январе или феврале следующего года. Такое мнение выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных СМИ.

По его словам, Россия хочет восстановить возможности для большого наступления.

"Я думаю, что возможности России проводить большое наступление могут восстановиться до конца января-февраля", — сказал Кулеба.

По его словам, все профильные министерства, ведомства и ВСУ делают все возможное, чтоб не допустить такой сценарий.

"Я не говорю точно, что это происходит, но, принимая во внимание мобилизацию, объявленный призов и подготовку новых призывников, передвижение их тяжелого вооружения в стране — они несомненно сохраняют надежды, что будут способны прорвать наши линии обороны и продвинуться вглубь Украины", — уточнил глава украинского МИД.

Ранее Фокус писал о том, что ВС РФ могут начать наступление в западных областях Украины 15 декабря. Бывший нардеп Дмитрий Ярош рассказал, что российские войска из Беларуси попытаются пойти на Луцк, Ровно и Житомир. В это же время начнут обстреливать Киев.

Напомним, 2 ноября росСМИ писали, что российские войска готовят наступление с севера. Оккупанты планируют захватить Луцк и Львов, чтобы перерезать украинскую границу от поставок западных вооружений. Параллельно с этим россияне начнут новое наступление на Бахмут, Славянск и Краматорск.