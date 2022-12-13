Готуються до наступу: Кулеба розповів, коли РФ знову може вдарити по Україні

На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, про підготовку до великого наступу РФ опосередковано може свідчити підготовка нових призовників.

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Збройні сили Російської Федерації можуть спробувати масштабний прорив лінії фронту у січні чи лютому наступного року. Таку думку висловив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ.

За його словами, Росія хоче поновити можливості для великого наступу.

"Я думаю, що можливості Росії проводити великий наступ можуть відновитися до кінця січня-лютого", — сказав Кулеба.

За його словами, всі профільні міністерства, відомства та ЗСУ роблять все можливе, щоб не допустити такого сценарію.

"Я не кажу точно, що це відбувається, але, беручи до уваги мобілізацію, оголошений призов та підготовку нових призовників, пересування їхнього важкого озброєння в країні — вони безперечно зберігають надії, що будуть здатні прорвати наші лінії оборони і просунутися вглиб України", — уточнив глава українського МЗС.

Раніше Фокус писав про те, що ЗС РФ може розпочати наступ у західних областях України 15 грудня. Колишній нардеп Дмитро Ярош розповів, що російські війська з Білорусі спробують піти на Луцьк, Рівне та Житомир. В цей же час почнуть обстрілювати Київ.

Нагадаємо, 2 листопада росЗМІ писали, що російські війська готують наступ із півночі. Окупанти планують захопити Луцьк та Львів, щоб перерізати український кордон від постачання західних озброєнь. Паралельно з цим росіяни розпочнуть новий наступ на Бахмут, Слов'янськ та Краматорськ.