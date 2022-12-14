"Використовують при штурмі як м'ясо": у ЗСУ розкрили тактику бою "Групи Вагнера"

У ЗСУ повідомили, що масштабні втрати не деморалізують "Групу Вагнера", оскільки кваліфікований особовий склад та керівництво не беруть участь у ризикованих штурмах українських позицій.

Related video

Російський підприємець та голова "Групи Вагнера" Євген Пригожин завербував у своє угруповання близько 23 000 ув'язнених з російських в'язниць. Їх кидають на штурм українських позицій як "м'ясо". Про це повідомили у Центрі національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

"Причиною є те, що їхня смерть не резонує в російському суспільстві й тому дозволяє росіянам не думати про втрати. Фактично ворог обмінює життя дешевих бійців на життя українців", — сказано в повідомленні.

У Центрі повідомили, що з ув'язнених вагнерівці формують штурмові загони. Командири за допомогою аеророзвідки спостерігають за тим, як відбуваються операції підлеглих. При цьому великі втрати ніяк не деморалізують угруповання, оскільки кваліфікований особовий склад і керівництво не беруть участь у штурмах.

Однак, як повідомляється, ЗСУ завдають ударів по пунктах управління "Групи Вагнера", оскільки підпілля та партизани на окупованих територіях постачають дані про розміщення вагнерівців.

Група Вагнера

"Група Вагнера" — це російське недержавне збройне формування, яким керує соратник президента РФ Володимира Путіна Євген Пригожин. Діє на території України починаючи з 2014 року, коли розпочалася війна на Донбасі. Бере участь у повномасштабній війні Росії проти України. Бойовики угруповання були помічені у Сирії, ЦАР та інших країнах Африки.

Раніше Фокус писав, що Кулеба розповів, коли РФ знову може вдарити по Україні. На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, про підготовку до великого наступу РФ побічно може свідчити підготовка нових призовників.

Ще нагадаємо, що у ДПСУ розповіли, чи є загрози нападу з боку Білорусі. За словами спікера Держприкордонслужби, маневри спільного угруповання ЗС РФ та армії Білорусі нічого не змінюють. Але українська сторона продовжує спостерігати ситуацію, оскільки виключати загрози з боку північного сусіда не можна.