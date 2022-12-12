"Сталинщина": ФСБ руководит казнями наемников из "группы Вагнера", — правозащитники

По словам руководителя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, были случаи массовой сдачи в плен наемников из "ЧВК”. Но когда они пытались перейти в сторону Украины, их обстреливала российская же артиллерия.

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Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что Федеральная служба безопасности РФ руководит казнями наемников из "группы Вагнера", которые пытаются сбежать с фронта. Об этом сообщает YouTube-канал "Ходорковский Live".

Осечкин сослался на слова одного из командиров наемников с 7-летним опытом, который ездил в африканские страны, такие как Мали и ЦАР. По его словам, благодаря сопровождению сотрудников ФСБ, наемники пересекали госграницы без досмотров и дополнительных проверок.

Когда российские солдаты пытаются сбежать с войны в Украине обратно в РФ их розыском также занимаются сотрудники ФСБ, которые работают в интересах службы безопасности основателя "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина.

"Вот оно сращивание криминалитета и государства", — отметил Осечкин.

"В зоне боевых действий все это происходит, опять же. У них за спиной стоит Росгвардия и ФСБ, которое в любой момент готово будет "зачистить" любое подразделение "ЧВК", которое попытается либо перейти на сторону Украины, либо бросить оружие, сдаться и т.д." — заявил Осечкин.

По его словам, известны случаи, когда группы в составе восьми человек наемников "Вагнера" бросали оружие, а когда они пытались сдаться в плен, их обстреливала российская артиллерия.

Осечкин называет "сталинщиной" такую практику.

"И да, мы теперь мы точно понимаем, что это — ФСБ", — пояснил он.

Напомним, что, по словам Владимира Осечкина, "вагнеровцы" расстреляли более 40 заключенных, которые воевали в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным правозащитников, под приказами для российских войск не ставят подписи ни Путин, ни Герасимов, ни Шойгу. Делается это с тем, чтобы избежать трибунала и переложить всю вину за военные преступления на российских солдат.