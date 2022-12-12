"Сталінщина": ФСБ керує стратами найманців із "групи Вагнера", — правозахисники

За словами керівника проєкту Gulagu.net Володимира Осєчкіна, були випадки масової здачі в полон найманців із "ПВК". Але коли вони намагалися перейти на бік України, їх обстрілювала російська артилерія.

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Засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін заявив, що Федеральна служба безпеки РФ керує стратами найманців із "групи Вагнера", які намагаються втекти з фронту. Про це повідомляє YouTube-канал "Ходорківський Live".

Осєчкін послався на слова одного з командирів найманців із 7-річним досвідом, який їздив до африканських країн, таких як Малі та ЦАР. За його словами, завдяки супроводу співробітників ФСБ найманці перетинали держкордон без оглядів і додаткових перевірок.

Коли російські солдати намагаються втекти з війни в Україні назад в РФ, їхнім розшуком також займаються співробітники ФСБ, які працюють на користь служби безпеки засновника "ПВК Вагнера" Євгена Пригожина.

"Ось воно — зрощування криміналітету й держави", — зазначив Осєчкін.

"У зоні бойових дій усе це відбувається, знову ж таки. У них за спиною стоїть Росгвардія та ФСБ, які в будь-який момент готові будуть "зачистити" будь-який підрозділ "ПВК", який спробує або перейти на бік України, або кинути зброю, здатися й т.д." — заявив Осєчкін.

За його словами, відомі випадки, коли групи в складі восьми осіб найманців "Вагнера" кидали зброю, а коли вони намагалися здатися в полон, їх обстрілювала російська артилерія.

Осєчкін називає "сталінщиною" таку практику.

"І так, ми тепер ми точно розуміємо, що це ФСБ", — пояснив він.

Нагадаємо, що, за словами Володимира Осєчкіна, "вагнерівці" розстріляли понад 40 ув'язнених, які воювали в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними правозахисників, під наказами для російських військ не ставлять підписи ні Путін, ні Герасимов, ні Шойгу. Робиться це для того, щоб уникнути трибуналу та перекласти всю провину за воєнні злочини на російських солдатів.