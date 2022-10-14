"Вагнеровцы" расстреляли более 40 заключенных, воевавших в Украине, – правозащитники

Российский правозащитник Владимир Осечкин утверждает, что в Украине воюют более 20 тысяч заключенных. Боевики ЧВК "Вагнера" убивают их без суда и следствия, а дезертирам – простреливают ноги.

Related video

Боевики из российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" расстреляли более 40 заключенных, которых отправили воевать в Украину. Об этом сообщил российский правозащитник, основатель общественного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

По его словам, наемники расстреливают зеков без суда и без следствия, а дезертирам простреливают ноги. Осечкин утверждает, что наказывали тех, кто пытался бежать в сторону украинских войск.

"Их когда везут в автозаках и привозят на место, там уже дальше включается то, о чем говорил сам Евгений Пригожин (основатель ЧВК "Вагнера" – ред.) в колонии №6 12 сентября. Вот он прямо говорил: "Если вы доезжаете к месту и говорите, что тут что-то не то, они сразу расстреливают. Без суда и следствия", – заявил Осечкин.

По данным правозащитника, Россия отправила воевать в Украину более 20 тысяч заключенных. Больше всего новобранцев отправляют из Ростовской области.

[ + – ] Обычные заключенные без спецподготовки едут воевать в Украину без обмундирования

Правозащитник подчеркнул, что командование РФ набирает на войну обычных заключенных без спецподготовки и нужной экипировки. Их отправляют на мины, чтобы не рисковать солдатами регулярной армии.

"Реальность горька — их предупреждали, а они — не поверили нам и доверились старым хитрым мафиози. Они пытаются внушить, что отправляют на войну якобы добровольцев, но по факту сами же им под видеосъемку вручают документы о "помиловании" уже в госпитале после участия в войне и получения ранения/ампутации рук и ног", — отметил Осечкин.

Напомним, что недавно появилось видео с российскими заключенными, которые воевали в составе ЧВК "Вагнера", потеряли конечности и вернулись в РФ. Всем выдали справки о помиловании.

Российские СМИ уже писали о вербовке по меньшей мере 6 тысяч заключенных россиянах на войну в Украине. Руководство ставит осужденным ультиматум: либо они подписывают контракт сразу и едут воевать за деньги, либо их отправят на фронт позже, но бесплатно.

Директор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин был замечен в вербовке заключенных в российской колонии. Он сразу предупредил о расстреле за попытку дезертирства.

Министерство обороны РФ начало набирать в армию заключенных в сентябре. Для них создали спецбатальон "Шторм", куда отбирают из "красных колоний", где сидят бывшие силовики.