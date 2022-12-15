Екснайманець "Групи Вагнера" повідомив про звірства бійців: його затримали і можуть стратити (відео)

Андрій Медведєв залишив лави "вагнерівців", за що його тепер відстежує "служба безпеки Вагнера". Ексбоєць боїться за своє життя, оскільки він розповів правозахисникам про злочини групи.

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Колишній найманець "Групи Вагнера" Андрій Медведєв відмовився воювати проти України після боїв під Бахмутом. Про це повідомляється у проєкті правозахисників Gulagu.net.

Росіянин Андрій Медведєв вступив до "Групи Вагнера". Після розподілу він став командиром 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону "вагнерівців". Найманець воював під Бахмутом. Після того як у групу почали набирати в'язнів, Медведєв там побачив злочини і звірства товаришів по службі.

За його словами, "Група Вагнера" самостійно продовжила контракт із 4 до 6, а потім 8 місяців. Після цього він самовільно залишив позиції і повернувся у Росію. Так звана служба безпеки Вагнера вбивала підлеглих, командування кидало їх на м'ясо на танки з автоматами в руках. Тому Медведєв заявив, що він пошкодував, що поїхав туди.

"Я хотів би звернутися до президента Володимира Путіна, начальника слідчого комітету, Генеральної прокуратури директора ФСБ, прошу вас посприяти. Після мого самовільного відходу, мене "служба безпеки Вагнера" почала переслідувати у всіх гласних і негласних формах", — заявив Медведєв.

Тому він побоюється за своє життя і сподівається на виконання законів і конституції в РФ.

Перед цим Медведєв розповів про звірства своїх товаришів по службі в інтерв'ю правозахисникам. Уже вранці 15 грудня Gulagu.net отримали інформацію, що найманця затримали співробітники МВС. Його можуть передати "службі безпеки Вагнера". Йому може загрожувати страта кувалдою. Тому правозахисники кажуть, що якщо з Медведєвим щось трапиться, то вся відповідальність лежатиме на "Групі Вагнера", ГРУ та Генштабі з Міноборони РФ.

Наразі відомо про 10 страт "службою безпеки Вагнера".

Нагадаємо, тактика бою "Групи Вагнера" полягає в тому, щоб кидати на штурми живі хвилі людей.

Раніше повідомлялося, що ФСБ займається стратами найманців із "Групи Вагнера ".