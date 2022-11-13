"Собачья смерть", — Пригожин об убийстве кувалдой зека из "группы Вагнера", сдавшегося ВСУ (видео)
Владелец российского вооруженного формирования назвал видео с убийством "прекрасной режиссерской работой". Однако заявил, что заключенный не "повстречал счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми".
Российские Telegram-каналы распространили видео казни бывшего наемника вооруженного формирования РФ "группы Вагнера" из-за того, что он перешел на сторону Украины. В комментарии к кадрам убийства заявляется, что "предатель получил наказание".
Сообщается, что речь идет о Евгении Нужине, который отбывал наказание в одной из российских тюрем за убийство, но был завербован в "группу Вагнера" и отправлен на войну в Украину.
В сентябре заключенный решил сдаться в плен украинским военным. После чего он дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову, где критиковал российскую власть и заявил, что планировал перейти воевать на стороне Украины.
"Я решил сдаться еще давно. Когда в лагере сидел, все началось, я телевизор смотрел. У меня телефон был и я в ютьюбе смотрел. Здесь есть русский легион (легион "Свобода России" — ред), они призыв давали, чтобы приезжали. А потом, когда вот эта заваруха (вербовка — ред) началась, блин, я для себя решил, что когда приеду — по-любому сдамся. И постараюсь туда (в легион — ред) попасть", — говорил он тогда.
После окончания войны Нужин хотел остаться в Украине, где, по его словам, живут сестра и дядя.
На видео, которое распространяют россияне, Евгений Нужин утверждает, что после сдачи в плен находился в Киеве, однако был похищен 11 ноября. После чего он рассказал, что очнулся в подвале, где узнал, что его будут "судить". После этого бывшему заключенному разбивают голову кувалдой.
Другая версия развития событий
Российский анонимный Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" пишет, что Нужин был возвращен россиянам в рамках обмена пленными с украинской стороной. 11 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о возвращении 45 украинских бойцов из плена.
Кроме того, бывшая советница председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова заявляла, что в этот день обмен был с участием "группы Вагнера". Она подчеркнула, что там "своих бойцов не светят".
Что говорит глава "группы Вагнера" Пригожин?
Владелец российского вооруженного формирования Евгений Пригожин назвал видео с убийством Евгения Нужина "прекрасной режиссерской работой". Однако заявил, что заключенный не "повстречал счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми".
"Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть". Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок, ни одно животное не пострадало", — сказал Пригожин.
В издании Sota отмечают, что убийство кувалдой в "группе Вагнера" стало своего рода визитной карточкой еще со времен участия боевиков на войне в Сирии.
Предупреждение: видео 18+, на нем показан момент убийства заключенного.
Напомним, 1 ноября заключенный "вагнеровец" рассказал о методах наказания в ЧВК. По его словам, к пыткам прибегают ежедневно и демонстративно: нарушителям при всех отрезают пальцы или волокут в пыточную.
По информации журналистов, за несколько месяцев в "группу Вагнера" для войны в Украине завербовали около 15 тысяч заключенных. Иногда в российские тюрьмы приезжал лично Евгений Пригожин.