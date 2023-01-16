Готовий давати свідчення проти Пригожина: екскомандир "Вагнера" втік до Норвегії (відео)

За словами колишнього "вагнерівця" Андрія Медведєва, під час втечі по ньому відкрили вогонь російські прикордонники. У Норвегії він постукав у перший-ліпший будинок і здався місцевим правоохоронцям.

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Екскомандир убитого ув'язненого Євгена Нужина, завербованого в "групу Вагнера" Андрій Медведєв 12 січня залишив територію Росії та нелегально перетнув кордон із Норвегією. Про це повідомили на проєкті правозахисників Gulagu.net.

Так, Медведєв залишив РФ у районі населеного пункту Нікель Мурманської області та, опинившись на території Норвегії, запросив у правоохоронців захист і політичний притулок. Після цього втікача у супроводі охорони з місцевого аеропорту доставили до Осло, де помістили до центру для порушників міграційного законодавства.

Як Андрій Медведєв перетнув російсько-норвезький кордон

За словами самого Медведєва, на втечу він вирушив у білому маскувальному халаті. За 2 кілометри до норвезького кордону його наздогнали російські прикордонники — вони відкрили вогонь по втікачеві і нацькували на нього службового пса.

"Я вибіг на замерзле озеро, вони побоялися за мною бігти, бо лід був дуже тонкий. Вони пустили за мною вслід собаку, але він заплутався у дроті. Я добіг до найближчого населеного пункту в Норвегії", — розповів Медведєв.

На території Норвегії Медведєв постукав у перший-ліпший будинок. До нього на зустріч вийшла господиня, якій він ламаною англійською пояснив, що потребує допомоги.

"Вона погодилася і зачинила двері. Далі я пішов дорогою, відійшов від населеного пункту приблизно 3 км трасою, мене наздогнали норвезькі прикордонники та поліцейські", — продовжив Медведєв.

Далі його літаком доправили до міграційного центру в Осло, де він чекає на рішення про надання політичного притулку.

Що відомо про Андрія Медведєва

За даними порталу Gulagu.net, Медведєв підписав контракт із ПВК "Вагнер" 6 липня 2022 року терміном на 4 місяці. Там він служив командиром 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону. У грудні 2022 року Андрій Медведєв та його товариш звернулися до редакції порталу та попросили допомогти уникнути позасудової розправи та "фірмової кари" "вагнерівців" із застосуванням кувалди.

За час служби Медведєв став свідком багатьох страт, які робила служба безпеки голови найманців Євгена Пригожина щодо тих, хто відмовлявся воювати проти українців або хотів залишити лави приватної військової компанії.

Нагадаємо, 15 грудня правозахисники проєкту Gulagu.net повідомили, що колишній найманець "Групи Вагнера" Андрій Медведєв відмовився воювати проти України після боїв під Бахмутом. За словами Медведєва, "Група Вагнера" самостійно продовжила йому контракт із 4 до 6, а потім 8 місяців. Після цього він самовільно залишив позиції і повернувся до Росії.

16 грудня The Insider повідомив, що Андрію Медведєву відомо про десять випадків страти "найманців" за відмову вести бойові дії. Медведєв стверджує, що був свідком кількох розстрілів і зазначив, що вісім із десяти вбитих раніше відбували терміни у місцях позбавлення волі.

Раніше, 13 листопада, російські телеграм-канали поширили відео страти колишнього найманця збройного формування РФ "групи Вагнера" через те, що він перейшов на бік України. Йдеться про Євгена Нужина, який відбував покарання в одній із російських в'язниць за вбивство, але був завербований у "групу Вагнера" і відправлений на війну в Україну.