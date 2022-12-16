"Ми були смертниками": колишній командир убитого Нужина розповів про страти у "групі Вагнера"

Колишній вагнерівець Андрій Медведєв стверджує, що "найманці" не отримують гроші, а їхні родичі не можуть отримати виплат за вбитих.

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Екскомандир убитого ув'язненого Євгена Нужина, завербованого в "групу Вагнера", Андрій Медведєв повідомив, що йому відомо про десять випадків страти "найманців" за відмову вести бойові дії. Про це пише The Insider.

Медведєв стверджує, що був свідком кількох розстрілів і зазначив, що вісім із десяти вбитих раніше відбували терміни у місцях позбавлення волі. Він також розповів про так звану "групу МЕД", яка займається "обнуленням".

Колишній вагнерівець також розповів, що особисто заводив на позицію Євгена Нужина. Того ж дня Медведєв отримав контузію. На день пізніше в госпіталь до командира навідувалися представники Служби безпеки "групи Вагнера" і розпитували його про Нужина.

Андрій Медведєв стверджує, що вагнерівці навмисно вказують загиблих бійців як зниклих безвісти, щоб уникнути виплат родичам. За його словами, жодна страхова агенція не покриє такої кількості смертей.

"В'язні почали в серпні приїжджати до нас. Ми заснували 4-й взвод. Ми були смертниками, тому що всі "косячники" і ті, що проштрафилися, йшли в 4-й взвод. І за кілька днів із взводу залишилося троє людей з тридцяти", — сказав Медведєв.

Раніше Андрій Медведєв записував звернення до президента Володимира Путіна, в якому просив керівництво РФ захистити його від колишніх товаришів по службі. Медведєв стверджує, що перебуває у бігах через переслідування "групою Вагнера".

[ + – ] Звернення Андрія Медведєва до уряду РФ

Нагадаємо, що Євген Нужин був засуджений за вбивство й відбував покарання в одній з в'язниць РФ. Його завербували в "групу Вагнера" та відправили на війну в Україну, де він потрапив у полон.

Пізніше російська сторона опублікувала відео, в якому Нужин розповідає, що після здавання в полон перебував у Києві, проте його викрали 11 листопада. Після цього ексв'язня було вбито ударом кувалди по голові.

Фокус також повідомляв, що, на думку Євгена Пригожина, Нужин міг бути завербований Центральним розвідуправлінням США. У страті найманця Пригожин звинуватив американських агентів.

Ще ми писали про те, що, за словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, Нужин пройшов офіційну процедуру обміну військовополоненими між Росією та Україною.