Страта "вагнерівця" кувалдою: в ОП заявили, що колишній зек Нужин добровільно пішов на обмін

Полонений окупант міг підписати добровільну відмову від повернення до Росії. В Офісі президента вважають, що засновник "групи Вагнера" Євген Пригожин, ймовірно, використав найманця для пропаганди.

Related video

Колишній в'язень, найманець із "групи Вагнера" Євген Нужин, якого стратили кувалдою, пройшов офіційну процедуру обміну військовополоненими між Росією та Україною. Про це сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі російського телеканалу "Дождь".

Нужин відповідно до всіх юридичних правил підписав добровільну згоду на обмін, стверджує Подоляк.

В Україні дуже простий підхід до обміну — полонений окупант може підписати добровільну відмову від процедури, його бажання зафіксують, пояснив радник голови ОП.

[ + – ] Євген Пригожин міг використати найманця в пропагандистських цілях

Михайло Подоляк спростував чутки про обмін Нужина на 20 українських військовополонених. Весь обмін проходив за правилом "пакет на пакет", Україна отримала 47 своїх військових, а Росія — "якесь число" своїх.

На думку Подоляка, засновник "групи Вагнера" та бізнесмен Євген Пригожин міг використати найманця з пропагандистською метою, тому влаштував йому показову кару.

Пригожин раніше називав відео вбивства колишнього в'язня "прекрасною режисерською роботою". За його словами, Нужин зустрівся із "недобрими, але справедливими людьми".

Євгенія Нужина, за словами російського бізнесмена, могли завербувати співробітники Центрального розвідуправління США. Пригожин вважає, що ув'язнений спеціально сів на 27 років у в'язницю для запровадження до лав "групи Вагнера" та планування публічної страти.

Нужин сидів в одній із російських в'язниць за вбивство, його завербували в "групу Вагнера" і відправили воювати в Україні. У вересні він вирішив здатися у полон ЗСУ.

В інтерв'ю українському журналісту Юрію Бутусову він критикував владу РФ і розповів про бажання перейти воювати на бік України.